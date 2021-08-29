Один из «китов» Брестской области - банкрот 2 29.08.2021, 7:59

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Лукашисты разваливают, казалось бы, крепкие предприятия.

20 или даже 10 лет назад такой сценарий показался бы неправдоподобным, пишет «Вечерний Брест». ОАО «Комаровка» – один из «китов», на которых держалась экономика приграничного региона (Домачево, Томашовка, Комаровка и близлежащие деревни). Многопрофильное хозяйство, кроме земледельческого сектора, включает такие отрасли, как птицеводство, рыбоводство, производство ПВХ-окон.

Проблема с обслуживанием банковских кредитов

Несколько лет назад «на поверхность» стали поступать первые тревожные сигналы. Прокуратура области выявила упущенные сроки исковой давности по взысканию дебиторской задолженности, что, по мнению проверяющих, наносило ущерб экономике хозяйства. Был установлен факт отгрузки одной из российских фирм 19 тонн мяса птицы без реальной предоплаты.

Побывавший в то время в Брестском районе председатель Комитета госконтроля, со своей стороны, прокомментировал, что проблемы предприятия связаны с тяжелой финансовой нагрузкой по обслуживанию банковских кредитов. Показателем экономического неблагополучия ОАО «Комаровка» стала частая смена руководителей.

В июне 2020 года на сайте облисполкома появилось инвестиционное предложение управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром» о продаже акций ОАО «Комаровка» или (вариант номер два) выделении птицеводческого направления в имущественный комплекс с его дальнейшим приобретением. Инвесторы на это предложение не откликнулись.

Признание экономической несостоятельности

8 декабря 2020 года акционерное общество обратилось в экономический суд области с заявлением об экономической несостоятельности. 13 января 2021 года было возбуждено производство по делу о банкротстве предприятия. Управляющим по делу назначено ООО «БанкротОффБай».

ОАО «Комаровка»

«В рамках конкурсного производства, открытого 27 января, проведен анализ финансового состояния акционерного общества, – рассказывает антикризисный управляющий Дмитрий Поливко. – Установлено, что предприятие не имеет возможности самостоятельно справиться с ситуацией. В связи с этим был подготовлен согласованный с кредиторами план ликвидации субъекта хозяйствования. Предприятие поделено на 5 ПИКов (имущественных комплексов). Это птицефабрика, аграрный комплекс, рыбхоз, завод по производству ПВХ-окон и оздоровительный комплекс (включая ресторан и гостиницу).

Процедура ликвидации не предусматривает закрытия производств. Все ПИКи на сегодняшний день – действующие комплексы, отдельные, мало между собой связанные. При содействии райисполкома принимаются меры к тому, чтобы поддерживать все отрасли в работоспособном состоянии. Резервов достаточно для того, чтобы в дальнейшем они получили развитие (уже при новом собственнике)».

Первоначально стоимость активов «Комаровки» в целом оценена в сумму порядка 150 млн рублей. В настоящее время все пять ПИКов выставлены на торги. Два аукциона признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Вторые повторные торги, назначенные на 7 сентября, пройдут с понижением цены на 40%. Если на любом из этапов на торгах окажется несколько заявителей, стоимость ПИКа может существенно увеличиться.

Весь «доход», по условиям торгов, уходит на погашение кредиторской задолженности перед банком (более 40% от всей суммы), энергетиками, бюджетом.

«Своей продукцией пока не торгуем»

В этом приграничном регионе дефицит сельхозугодий, которых по-хорошему хватает только на содержание крупного рогатого скота. Трудно сказать, на что рассчитывали тогдашние руководители «Комаровки», принимая решение об открытии птицефабрики.

Проект обещал быть амбициозным: большие производственные площади, рядом с административным зданием – собственные магазин и кафетерий. Хотя, как сказали продавцы, с некоторых пор своей продукции на прилавках нет. Теперь здесь торгуют продукцией известной птицефабрики «Дружба».

«В настоящее время мы своей птицы не выращиваем из-за недостатка оборотных средств, – пояснил по этому поводу управляющий Дмитрий Поливко. – По заключенному договору с птицефабрикой «Дружба», она «заселяет» наши производственные площади своей птицей. Мы ее выращиваем на кормах, поставляемых этим предприятием, и по его технологии, а затем отдаем продукцию на реализацию. Можно сказать, что такое партнерство пошло птицефабрике ОАО «Комаровка» на пользу. Ожидается, что в ближайшее время она будет работать на полную мощность».

Не исключено, что барановичская «Дружба» может оказаться в числе инвесторов, которые проявят интерес к покупке птицефабрики ОАО «Комаровка». Ситуация скоро прояснится: на процедуру ликвидации отводится ровно год (до 17 мая 2022 года).

Справка

1420 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) находятся в производстве экономических судов страны на 1 августа. По 142 делам проходят градообразующие и приравненные к ним организации, в частности, ЗАО «Дельта Банк», ОАО «Ковры Бреста», ОАО «Гомельский комбинат строительных конструкций», ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат», ОАО «Кожевник».

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