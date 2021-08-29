В Гродно прибыли подразделения российских зенитных ракетных войск 13 29.08.2021, 8:22

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Они намерены создать учебно-боевой центр.

В Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации. Они приехали для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России, сообщает Министерство обороны Таракана.

«Решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта 2021 года в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

3 сентября на аэродром Барановичи ожидают прибытие авиационной составляющей — это будут самолеты Су-30СМ ВКС России.

«На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач, — писали представители Минобороны Таракана.

В России планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск.

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