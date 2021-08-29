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Талибы заявили о формировании нового правительства Афганистана

  • 29.08.2021, 8:31
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Талибы заявили о формировании нового правительства Афганистана
Фото: Reuters

Уже назначены ключевые чиновники, губернаторы и начальники полиции в 33 из 34 афганских провинций.

"Талибан" в течение недели озвучит полный состав правительства, которое будет руководить Афганистаном. Об этом в субботу, 28 августа, в интервью Reuters сообщил представитель группировки Забихулла Муджахид.

По его словам, уже назначены чиновники для управления ключевыми государственными учреждениями, включая Минздрав, Центробанк и Министерство образования.

"Трудно предвидеть, будут ли женщины частью кабинета министров. Финальное решение будет принято высшим руководством" - сказал он.

Муджахид сообщил изданию, что состав нового кабинета будет окончательно сформирован через одну или две недели после ухода американцев из Афганистана.

По его словам, талибы ожидают, что экономические потрясения и резкое падение курса валюты, последовавшие за захватом Кабула две недели назад, быстро утихнут.

"Падение курса афгани по отношению к иностранной валюте является временным, и это из-за внезапно изменившейся ситуации, она вернется в нормальное русло, как только государственная система начнет функционировать", - сказал он.

Агентство отмечает, что в Кабуле растет разочарование в связи с серьезными экономическими трудностями, вызванными резким падением валюты и ростом цен на продукты питания, поскольку банки все еще закрыты через две недели после захвата города талибами.

Как писала газета The New York Times, Забихулла Муджахид может стать министром информации и культуры в новом правительстве.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что у него есть достоверные данные о готовящихся атаках на территории аэропорта Кабула в ближайшее время.


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