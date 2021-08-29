Мощный ураган «Ида» приближается к Луизиане: что известно 29.08.2021, 8:48

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Стихия может достичь максимальной силы сегодня вечером.

Ураган "Ида", усилившийся до второй, средней, категории, движется к побережью штата Луизиана. Губернатор Джон Бел Эдвардс призвал местных жителей самое позднее к вечеру субботы, 28 августа, укрыться в безопасных местах. В Национальном центре США по наблюдению за ураганами (NHC) предупредили, что Луизиана и Новый Орлеан могут столкнуться с сильными осадками, штормовым нагоном и катастрофическими порывами ветра, передает dw.com.

По оценкам метеорологов, "Ида" должна достичь побережья штата к вечеру 29 августа. Как уточняет агентство dpa, если прогнозы сбудутся, это произойдет ровно через 16 лет после того, как на Луизиану обрушилась "Катрина" - самый разрушительный ураган в истории США. От его последствий погибли свыше 1830 человек. С тех пор миллиарды долларов были инвестированы в защиту региона от наводнений.

“This will be one of the strongest hurricanes to hit anywhere in Louisiana since at least the 1850s,” Gov. John Bel Edwards said as Hurricane Ida targets the state. https://t.co/BsIiL89Kak pic.twitter.com/8AYA32YdqP — CNN (@CNN) August 28, 2021

"Ида" может достичь максимальной категории

В субботу, 28 августа, "Ида" продолжила набирать силу над теплыми водами Мексиканского залива. В NHC предупредили, что она может стать ураганом четвертой, максимальной, категории к тому моменту, как достигнет побережья штата. В подобном случае речь идет о том, что скорость отдельных порывов ветра может превышать 209 километров в час, а само природное явление грозит "чрезвычайными последствиями".

"Ураган "Ида" представляет прямую угрозу для жителей Нового Орлеана", - уже предупредила мэр города Латойя Кантрелл. Жителей начали снабжать пакетами с песком для защиты от подтоплений.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 метров в секунду. При скорости ветра 33 метров в секунду и более шторм становится ураганом.

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