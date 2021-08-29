Илья Ивашко впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов 29.08.2021, 9:40

В Уинстон-Салеме белорус разгромил шведа Микаэля Имера со счетом 6:0, 6:2.

В финале турнира АТП в Уинстон-Салеме (США) с призовым фондом 718 тысяч долларов белорусский теннисист Илья Ивашко (N 63 АТП) разгромил шведа Микаэля Имера (90) со счетом 6:0, 6:2. Матч длился всего 56 минут, сообщает pressball.by.

Это первый титул АТП в карьере Ивашко.

В последний раз белорусский теннисист выигрывал турнир АТП в феврале 2003 года (Максим Мирный, Роттердам).

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