закрыть
29 августа 2021, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Илья Ивашко впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов

  • 29.08.2021, 9:40
Илья Ивашко впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов

В Уинстон-Салеме белорус разгромил шведа Микаэля Имера со счетом 6:0, 6:2.

В финале турнира АТП в Уинстон-Салеме (США) с призовым фондом 718 тысяч долларов белорусский теннисист Илья Ивашко (N 63 АТП) разгромил шведа Микаэля Имера (90) со счетом 6:0, 6:2. Матч длился всего 56 минут, сообщает pressball.by.

Это первый титул АТП в карьере Ивашко.

В последний раз белорусский теннисист выигрывал турнир АТП в феврале 2003 года (Максим Мирный, Роттердам).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»