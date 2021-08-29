Пентагон заявил о ликвидации двух главарей «Исламского государства» 29.08.2021, 10:36

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Еще один из командиров боевиков ранен.

Представитель вооруженных сил США Уильям Тейлор заявил на брифинге в Пентагоне, что в результате удара беспилотника были убиты два высокопоставленных члена группировки «Исламское государство». Еще один из лидеров ИГ ранен, сообщает ВВС.

По словам представителя Пентагона, гражданские лица во время нападения не пострадали.

Американские военные нанесли удар с дрона по боевикам группировки «Исламское государство» в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа, сообщают американские СМИ со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что боевики, против которых был направлен воздушный удар, связаны с группой «ИГ-Хорасан» — одной ветвей террористической организации «Исламское государство».

«Это была одиночная миссия, направленная против этих целей, — говорит Кирби. — Эти люди занимались в „ИГ-Хорасан“ планированием и организацией. Для нас это достаточные основания [для нападения]».

«ИГ-Хорасан» взяла на себя ответственность за взрыв в аэропорту Кабула, в результате которого, по некоторым данным, погибли около 170 человек, в том числе 13 американских военных. «Мы намерены защищаться», — сказал Кирби.

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