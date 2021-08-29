Судьба предателя 6 29.08.2021, 11:23

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Как «бумеранг» настиг «водочного короля», финансирующего боевиков ОРДЛО.

Московский суд приговорил "водочного короля" Павла Климца к девяти годам тюрьмы. Предателям из Украины не стоит рассчитывать на российское правосудие, пишет "Деловая столица".

А ключевое символическое событие в теме оккупированного Донбасса произошло на уходящей неделе в Москве, в том самом Пресненском суде, который ранее отправил в СИЗО одного из всевластных еще три года назад топ-коллаборантов — бывшего "главу миндоходов ДНР" Тимофеева по кличке Ташкент.

Теперь же речь в суде шла не о ближайшем подельнике Захарченко, а о еще одном предателе украинского народа — экс-нардепе от Партии регионов Павле Климце, бывшим совсем недавно настоящим водочным королем, производившим алкоголь под маркой "Олимп".

Итак, Пресненский суд Москвы приговорил Климца, финансирующего боевиков ОРДЛО, в частности, бандформирование "Восток" Ходаковского, к девяти годам тюрьмы.

И, что примечательно, сел он за взяточничество в решении своего "маленького" крымского вопроса. Ведь, по данным российского следствия, в 2017 году Климец как бенефициар коньячного завода "Бахчисарай" на территории оккупированного Крыма "столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода".

В переводе на нормальный язык это означает, что на предприятие миллионера, несмотря над его коллаборантские заслуги перед Россией, был наложен арест. Чтобы решить проблему, Климец привлек свою подчиненную для дачи взятки "должностным лицам правоохранительных органов Крыма". Однако крымские коллаборанты настучали на донецкого коллаборанта, и вот результат — с зоны 54-летний бывший водочный король вернется не скоро.

В очередной раз подтвердилось неписанное российское правило: на благосклонность Кремля могут рассчитывать только российские статусные ихтамнеты (некоторых мы этой осенью увидим в зале заседаний Госдумы РФ).

Зато любым предателям из Украины, каковы бы ни были их усилия для торжества "русского мира", уготована судьба тех, кто должен вечно дрожать и не высовываться. А кто решил высунуться в каких-то своих интересах — не надейся на поблажки, а получай по всей строгости закона.

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