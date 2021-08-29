В последние дни августа Таракану может стать плохо 10 29.08.2021, 12:32

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Фото: ТАСС

Пик проблем со здоровьем прогнозируют на 30-е число.

В конце августа стоит ожидать невероятно мощную бурю «красного» уровня, которая накроет нашу планету. Эксперты предупреждают о том, что к событию стоит начать готовиться заранее, особенно метеозависимым людям, сообщает planetanovosti.com.

Сильный удар стоит ожидать 30 августа, за день до этого магнитосфера Земли будет уже слишком возбужденной. Пик колебаний, по предварительным данным, наступит в понедельник утром.

Геомагнитная буря – это нарушение, которое происходит в магнитосфере планеты в результате слишком сильного обмена энергией солнечного ветра с космическим пространством вокруг Земли. Длительность такого события может быть разной – от нескольких часов и вплоть до нескольких дней. Достаточно мощные геомагнитные бури способны спровоцировать не только серьезные сбои в работе техники, но еще и многочисленные проблемы со здоровьем.

Магнитные бури больше всего сказываются на пожилых людях, тех, кто имеет проблемы с артериальным давлением, хронические патологии, сердечно-сосудистые заболевания. Не стоит забывать о том, что некоторые люди относятся к категории метеозависимых.

Геомагнитные бури могут спровоцировать нарушение сердечного ритма, скачки давления, болезненные ощущения в области старых травм и прочее. Если явление довольно сильное, то голова может болеть даже у полностью здорового человека. Также появляется апатия, усталость, проблемы со сном и раздражительность.

В опасные дни нужно иметь под рукой лекарства от своих заболеваний, избегать физической и моральной нагрузки, полноценно спать, правильно питаться и проводить время в спокойной обстановке на свежем воздухе.

Напомним, что в последнее время в СМИ все чаще появляется информация о проблемах со здоровьем у незаконного правителя Беларуси Лукашенко. В том числе отмечается обострение хронических заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, что делает организм метеозависимым.

В июле ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» также обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки (отсутствие полноценной двусторонней мимики), (характерные для перенесенного инсульта).

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