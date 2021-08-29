Пол-России за «Газпром»? 4 Герман Обухов, «Обозреватель»

29.08.2021, 13:00

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Как недоимперия пошла против всего мира — и проиграла.

"Полцарства за коня!", - восклицал у Шекспира король Ричард III. Можно ли предложить пол-России за Газпром? Вполне. Потому что в той половине попросту ничего нет. Все усилия Кремля создать что-то конкурентно способное Западу и Китаю ни к чему не привели.

Парк автомобилей и гражданских самолетов в России на 90% состоит из импорта и перестань импортеры поставлять к ним запчасти, вся страна остановится через год. Не надо даже никакого эмбарго на нефть и газ. Без Газпрома и Роснефти Россия ничто и звать ее никак. В чем ошибка оппонентов Путина? В том, что они верят в возможность добровольного ухода Путина с поста президента. Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев пытался уйти со своего поста, но Политбюро его не отпустило. Если Путин попытается уйти, то новое "политбюро" его окружения также не даст ему это сделать. В чем ошибка ряда западных лидеров и политиков в отношении Путина? В том, что они полагают – с ним можно договориться. Договориться с ним ни о чем нельзя, кроме обмена сырья на доллары. Эти два концептуальных постулата не позволяют прежде всего Западу находить правильные пути в его взаимоотношениях с Россией.

Какую роль играет Украина во всем этом бедламе? Прежде всего роль катализатора в движении Европы от России, а не наоборот. Война на Востоке Украины и захват Крыма стали как застаревшая болезнь, к которой почти все привыкли. Гибнут там украинцы, а не французы и немцы. Ничего оригинального новый президент Украины не предложил. Он оказался заложником своих заблуждений о возможности договориться с Путиным и установить мир на Востоке или даже вернуть Крым в Украину. Никогда и ни при каких условиях это не произойдет, пока в дело не вмешаются Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом. Сегодня это из области фантастики и Украина продолжает делать те же ошибки, как и предыдущая Администрация. Крымская платформа не даст того эффекта, на который рассчитывает новый президент, а его предстоящий визит в Белый дом наполнен завышенными ожиданиями. Вовсе не потому, что большая разница в возрасте и опыте двух президентов, а потому что ничего нового Зеленский не скажет Байдену и никаких обещаний от него не получит. Этот визит похож скорее на предложенный Белым домом аванс Киеву и ничего больше.

Ни в МИДе, ни в АП, ни в РНБО Украины до сих пор не в состоянии понять, что внешняя политика строится на формировании общественного мнения американского общества, а не на визите своего президента в Соединенные Штаты и похлопывания его по плечу главой Белого дома. Этого не делалось и не делается поныне. Поэтому ждать каких-то прорывов в отношениях с Америкой не приходится. Более того, президент Украины напрочь игнорирует раздражение целого ряда очень влиятельных институтов Америки своим отношением к ближайшему окружению, показывая всем, что для него сохранение в АП и правительстве своего круга людей гораздо важнее благополучия страны. Можно привести немало примеров, когда и в Соединенных Штатах и в Европе главы государств избавлялись от своих ближайших соратников без сожаления, если те компрометировали их команду. Это совершенно ненормальное явление и оно продолжает оставаться в Украине статус-кво. Также, как и каста олигархов, не прекращающих высасывать из Украины все соки.

Чем Америка может помочь Украине? Прежде всего разъяснением того – что надо делать как у себя дома, так и по отношению к России и Западу. Это очень хорошо объяснимо на примере раздачи денег малограмотным и бедным людям. Они эти деньги просто проедят и останутся такими же бедными и голодными. Если же дать им образование, чтобы они могли самостоятельно заработать, тогда картина концептуально изменится. На сегодняшний день Украина застряла между Востоком и Западом. Там не все так плохо, как и не все так хорошо. В высших эшелонах власти Украины не могут себе представить – как это уйти из своих кабинетов, ничего не заработав на должностном положении? Пример президента Франции Франсуа Миттерана, не заработавшего на своей должности ни одного франка за 14 лет правления, не заразителен для Украины.

Можно ли бороться с недоимперией, имея недогосударство? Очень сложно или почти невозможно. Украина прежде всего должна решить вопрос любой энергетической зависимости от России и свернуть с ней все экономические отношения. В этой связи недоумение Запада понятно – вы воюете с Россией и одновременно с ней торгуете? Это нонсенс. Недоимперия в свою очередь продолжит шантажировать Европу прекращением поставок туда газа, если Евросоюз не позволит завершить и начать прокачку газа через Северный поток 2. Теракты, подобные недавнему в аэропорту Кабула, продолжаться. Ни исламское государство, ни талибы не способны организовывать и осуществлять такие масштабные провокации с большими жертвами без посторонней помощи. Американская разведка мониторила все вокруг аэропорта и не смогла предотвратить этот теракт. Вывод напрашивает очень простой – против нее работала налаженная структура ГРУ и ФСБ, имеющая опыт маскировки и шифрования. Доказать это сложно, однако выводы делать надо.

Политический ландшафт в Евросоюзе начинает меняться. Канцлер Германии Меркель уходит и на ее место придет политик без симпатий к Москве. Аналогичные перемены можно ожидать и во Франции. В Соединенных Штатах президент Байден это не марионетка России Трамп и все еще впереди после того, как Вашингтон решит внутренние проблемы, связанные с пандемией и наследием предыдущей администрации. Все это не быстро, однако быстро только блох ловят.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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