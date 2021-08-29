Медики назвали орехи, способные остановить диабет 2 29.08.2021, 13:10

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В эксперименте испанских ученых участвовали 54 человека с предиабетом.

Фисташки, которые содержат много полезных ненасыщенных жиров, особенно полезны для людей с повышенным уровнем сахара в крови. Они могут предотвратить переход предиабета (пограничного состояния между здоровьем и болезнью) в сахарный диабет. В последние годы заболеваемость сахарным диабетом 2 типа стремительно растет. Это, в значительной мере, связано с эпидемией ожирения, пишет medicina.ua.

Испанские ученые «посадили» на средиземноморскую диету 54 человека с предиабетом на 8 месяцев. Участники эксперимента получали одинаковое количество килокалорий все время. Но в течение 4 месяцев в их рацион входили 57 грамм фисташек в день (около 60 орешков). Вес участников не изменился, но употребление фисташек принесло очевидную пользу. В крови уменьшился уровень инсулина и глюкозы – признак того, что организм начал лучше справляться с переработкой сахаров из пищи.

По мнению ученых, эффект обуславливается различными нутриентами, содержащимися в фисташках, —ненасыщенными жирами, пищевыми волокнами, антиоксидантами и каротиноидами.

Также благодаря фисташкам уменьшались проявления воспаления. При этом орехи не приводили к увеличению веса.

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