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Эксперты: При смене власти в Беларуси ко многим возникнут серьезные вопросы

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  • 29.08.2021, 13:34
  • 6,798
Эксперты: При смене власти в Беларуси ко многим возникнут серьезные вопросы

Наиболее одиозных лукашистов ждет незавидное будущее.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: что будет с силовиками, причастными к преступлениям режима против белорусов.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров отметил, что силовики не чувствуют себя полностью защищенными.

«Они боятся публикации личных данных, ситуации, когда всплывают факты причастности конкретных лиц к конкретным нарушениям», – отметил Егоров.

Какое будущее ждет виновных в нарушениях закона?

«Если Беларусь ждет демократическое будущее, то многое будут зависеть от того, как будет организован процесс по восстановлению справедливости, по наказанию силовиков, допустивших нарушения закона. Это может происходить по-разному, в истории было много моделей», – сказал Егоров.

«Случались и достаточно жесткие сценарии, когда преступников и виновных в преследовании людей за политические взгляды наказывали. Еще один сценарий: формально власти шли по пути смягчения наказания, по большому счету даже отказа от привлечения виновных к ответственности, зато граждане сами неформально организовывали преследование. Может быть и так, что увидев угрозу привлечения к ответственности, угрозу гражданской расправы виновные в насилии примут решение покинуть страну, как это было с бойцами «Беркута» в Украине», – сказал Егоров.

Член политсовета ОГП Лев Марголин отметил, что силовики напряжены из-за публикаций в интернете сведений о их причастности к нарушениям закона, а также личных данных.

«При смене власти, безусловно, к виновным в нарушениях закона возникнут серьезные вопросы. Даже если не будет общего преследования со стороны новой власти, возникнут частные обвинения. Те, кого побили, кого незаконно осудили подадут заявления в независимый суд и будут требовать наказания виновных», – считает Марголин.

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