Талибы убили популярного музыканта в восставшей против них провинции 29.08.2021, 13:27

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Накануне силам сопротивления удалось отбить три района у «Талибана».

Талибы убили популярного исполнителя фольклорной музыки в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, сообщил РИА Новости источник в провинции.

Собеседник агентства утверждает, что боевики выгнали певца Фавада Андараби из его дома в районе Андараб, а затем убили.

О смерти музыканта рассказал и экс-министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби.

"Жестокость "Талибана" продолжается в Андарабе. Они убили исполнителя фольклорной музыки Фавада Андараби, который просто приносил радость в долину и ее жителям. Как он пел "наша прекрасная долина... земля наших предков..." никогда не подчинится жестокость талибов", – написал он в Twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

В провинции Баглан накануне прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По словам главы минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были ликвидированы и ранены десятки боевиков. Но через два дня "Талибан" заявил, что вернул контроль над провинцией.

"Талибан" заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. К настоящему времени единственной неподконтрольной радикальному движению провинцией остается Панджшер, расположенный северо-восточнее столицы страны.

Боевики радикального движения развили активное наступление по всей территории Исламской республики на фоне вывода войск США и ряда других стран-членов НАТО.

Глава Белого дома Джо Байден пообещал, что американский контингент полностью покинет страну к 31 августа. Этот день в качестве "красной линии" обозначили лидеры "Талибана".

Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США продолжат эвакуацию своих граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывода военнослужащих.