Предполагаемая дочь Путина рассказала, о чем она хочет спросить главу Кремля 2 29.08.2021, 13:58

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При этом девушка уклонилась от ответа на важный вопрос журналистов.

Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую журналистское расследование опознало как предполагаемую внебрачную дочь российского президента, не стала отвечать на вопрос о том, видела ли она когда-нибудь Владимира Путина лично. Интервью с Розовой публикует портал SRSLY.

А на вопрос о том, что девушка сказала бы президенту во время гипотетической встречи, Розова сказала, что задала бы Путину вопрос "почему?".

В 2020 году издание "Проект" опубликовало расследование о Розовой и о ее матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты предположили, что девушка может быть третьей дочерью президента. СМИ обратили внимание на внешнее сходство Розовой с Путиным и на отчество девушки – Владимировна.

В разговоре с SRSLY Розова заметила, что после публикации в "Проекте" испытывала неприятные ощущения, но в итоге, по ее словам, больше приобрела, чем утратила. Шум в прессе, по словам Розовой, она использовала как инструмент для новых знакомств, способ заработка и стимул к работе. Это помогло создать собственный бренд одежды, утверждает собеседница.

SRSLY не публикует ни одной фотографии Розовой, на которой можно было бы рассмотреть ее лицо, и пишет, что собеседница не снимает маску с лица не из-за ограничений по COVID-19. Сама Розова сказала, что маска для нее – это восстановление личных границ после того, как их нарушили журналисты. После публикаций в СМИ, по словам девушки, ее стали узнавать в общественных местах.

В нескольких случаях поездки Розовой по России совпадали с поездками Путина, свидетельствуют ее социальные сети.

В материале "Проекта" утверждалось, что мать Розовой Светлана Кривоногих – давняя знакомая президента России и могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".

О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России "иноагентом" и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Официально Владимир Путин разведен. В расторгнутом браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери – Мария и Катерина.

Предположительно, речь идет о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.

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