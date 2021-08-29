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Предполагаемая дочь Путина рассказала, о чем она хочет спросить главу Кремля

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  • 29.08.2021, 13:58
  • 2,768
Предполагаемая дочь Путина рассказала, о чем она хочет спросить главу Кремля

При этом девушка уклонилась от ответа на важный вопрос журналистов.

Луиза Розова (Елизавета Кривоногих), которую журналистское расследование опознало как предполагаемую внебрачную дочь российского президента, не стала отвечать на вопрос о том, видела ли она когда-нибудь Владимира Путина лично. Интервью с Розовой публикует портал SRSLY.

А на вопрос о том, что девушка сказала бы президенту во время гипотетической встречи, Розова сказала, что задала бы Путину вопрос "почему?".

В 2020 году издание "Проект" опубликовало расследование о Розовой и о ее матери, предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты предположили, что девушка может быть третьей дочерью президента. СМИ обратили внимание на внешнее сходство Розовой с Путиным и на отчество девушки – Владимировна.

В разговоре с SRSLY Розова заметила, что после публикации в "Проекте" испытывала неприятные ощущения, но в итоге, по ее словам, больше приобрела, чем утратила. Шум в прессе, по словам Розовой, она использовала как инструмент для новых знакомств, способ заработка и стимул к работе. Это помогло создать собственный бренд одежды, утверждает собеседница.

SRSLY не публикует ни одной фотографии Розовой, на которой можно было бы рассмотреть ее лицо, и пишет, что собеседница не снимает маску с лица не из-за ограничений по COVID-19. Сама Розова сказала, что маска для нее – это восстановление личных границ после того, как их нарушили журналисты. После публикаций в СМИ, по словам девушки, ее стали узнавать в общественных местах.

В нескольких случаях поездки Розовой по России совпадали с поездками Путина, свидетельствуют ее социальные сети.

В материале "Проекта" утверждалось, что мать Розовой Светлана Кривоногих – давняя знакомая президента России и могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним. По утверждению авторов материала, в 2003 году Кривоногих родила девочку, "феноменально похожую" на президента, после чего его друзья стали оказывать семье покровительство.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал расследование "эпистолярным жанром" и "провокационной желтизной".

О Луизе Розовой как о предполагаемой третьей дочери российского президента упоминается и в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан в России "иноагентом" и экстремистской организацией, его деятельность запрещена) "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Официально Владимир Путин разведен. В расторгнутом браке с Людмилой Путиной у него родились две дочери – Мария и Катерина.

Предположительно, речь идет о Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой. Путин не подтверждал и не отрицал, что Воронцова, которая занимается исследованиями в области эндокринологии, и Тихонова, занимающая ряд административных должностей в сфере науки и инноваций, его дочери.

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