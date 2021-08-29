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В Бразилии построили статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро

  • 29.08.2021, 16:28
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В Бразилии построили статую Будды выше статуи Христа в Рио-де-Жанейро

Высота монумента составляет 35 метров.

В буддийском монастыре в Бразилии открыли гигантскую статую Будды. Это самое большое изваяние Будды в Бразилии, оно также превышает статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Открытие состоялось в субботу, 29 августа, сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что статуя Будды находится на севере бразильского штата Эспириту-Санту.

Возведение монумента завершилось еще в октябре 2020 года, а в декабре того же года было проведено его освящение по буддийскому обряду - ритуал "открытия глаз". В апреле текущего года должно было состояться открытие 350-тонной статуи из железобетона, однако этим планам помешала пандемия коронавируса.

Вместе с тем еще до открытия статуя стала привлекать немало народу. Как уточнили в монастыре, посмотреть на нее каждые выходные сюда приезжают порядка четырех тысяч человек. Сделать это можно бесплатно и в любое время.

Высота монумента составляет 35 метров, что на 5 метров выше, чем знаменитая статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, которая, хоть и является визитной карточкой страны, уступает габаритами другим бразильским изваяниям. Так, уже сейчас в городе Элой-Мендес в штате Минас-Жерайс есть другой монумент, посвященный Спасителю, высотой 31,5 м, а в городе Энкантаду в штате Риу-Гранди-ду-Сул строится еще одна 43-метровая статуя Христа-Заступника.

В штате Сеара на северо-востоке Бразилии в 2014 году открыли 45-метровую статую Фатимской Богородицы, а четырьмя годами ранее в штате Риу-Гранди-ду-Норте возвели статую Святой Риты Кашийской, высотой 56 метров. Однако самым высоким монументом в стране считается установленная 18 июня 2011 года в городе Барра-Велья в Риу-Гранди-ду-Сул копия нью-йоркской Статуи Свободы. Она стоит на парковке гипермаркета Havan одноименной торговой сети, владелец которой и стал инициатором ее появления.

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