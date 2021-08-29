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Ученые: У спортсменов память лучше, чем у «ботаников»

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  • 29.08.2021, 18:35
  • 2,166
Ученые: У спортсменов память лучше, чем у «ботаников»

Хотя принято считать наоборот.

Специалисты Центральной больницы штата Массачусетс провели исследование, в ходе которого доказали, что спорт не просто в теории помогает мозгу, но на практике улучшает качество когнитивных процессов. Исследование в первую очередь касалось того, как физическая активность связана с памятью и реакцией на когнитивные нагрузки, пишет Nature.

Как оказалось, при регулярной физической нагрузке выделяется гормон под названием иризин. Если речь идёт о спорте, можно предположить, что иризин выделяется регулярно и в больших количествах. Он известен как средство, снижающее риск диабета, ожирения и как стимулятор мышечного роста. Также у него обнаружили «дополнительные» функции: он влияет на один из главных центров памяти — гиппокамп.

Тесты проводили на мышах, но ученые не сомневаются, что подобным образом эти процессы проходят и у человека. Когда иризин в достаточном количестве попадает в гиппокамп, улучшается качество памяти и мозг адекватно реагирует на большие когнитивные нагрузки. Иризин влияет на качество нейронов, за счёт чего профилактируются старческая деменция и болезнь Паркинсона.

Как отмечает источник, всё, что требуется для выработки достаточного количества иризина — адекватная физическая нагрузка, а ещё лучше — целенаправленные занятия спортом.

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