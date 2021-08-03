«Вывозу Лукашенко в Гаагу никто препятствовать не будет» 5 3.08.2021, 7:33

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Белорусы будут кричать «ура» и подбрасывать чепчики.

Режим в очередной раз попал в международный скандал. Лукашенковские функционеры от спорта пытались вывезти с Олимпиады в Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая раскритиковала начальство.

На сторону спортсменки встал весь цивилизованный мир. Польша в экстренном порядке выдала Тимановской гуманитарную визу и гарантировала продолжение спортивной карьеры.

В комментариях на сайте Charter97.org белорусы благодарят легкоатлетку за смелость, а также обсуждают последствия очередного «прокола» для режима.

«Кристина, ты настоящий герой! Прямо сейчас уже можно говорить, что спортсменке при содействии белорусской диаспоры и японской полиции удалось вовремя забить тревогу и воспрепятствовать насильственному вывозу себя из Токио».

«Если у белорусских спортсменов осталась хоть капля собственного достоинства, то они должны бойкотировать выступления, а еще лучше прилюдно порвать лукашенковский, совдеповский флаг».

«Именно сейчас нужно всем смелым белорусским спортсменам на Олимпиаде солидарно просить на Западе политическое убежище. Им всем дадут убежище, особенно после угроз Таракана, что спортсмены должны быть голодными, а также без медалей в страну вообще не возвращались».

«НКВД-2020. Депортировать из Японии имеют право только японские власти и больше никто. «Товарищи» из комитета не имеют права в Японии применять насилие даже к согражданам».

«Вывозу Лукашенко в Гаагу никто препятствовать не будет. Белорусы будут кричать «ура» и подбрасывать чепчики».

«Япония — не московский паханат, который выдает направо и налево белорусов фашисткому режиму! Спасибо Фонду спортивной солидарности. Держим кулачки!»

«Привезли, показали, заставили побегать, увезли. Ябатьки по-настоящему возомнили себя рабовладельцами. Где предел людскому терпению? Где та черта, когда инстинкт выживания побеждает раболепие и человек готов защищать себя?»

«Все честные спортсмены, если таковые еще остались в Токио, должны в знак солидарности с Кристиной собрать вещи и покинуть олимпийскую деревню. Вы еще молоды, у вас все еще впереди. Честь нужно беречь смолоду».

«Власти Японии и МОК должны снять с Олимпиаду лукабанду, которая никак не напьется крови свободомыслящих белорусов. Они плевали на все международные правила и законы. Кристина молодец, указала место профнепригодных ничтожеств. Лояльность к плешивому даже в спорте попутали с профессионализмом. Держись, Кристина, с тобой весь цивилизованный мир!»

«Японская полиция должна арестовать кгбэшников, пытавшихся насильно вывезти спортсменку из Токио и возбудить против них уголовное дело. Эти подонки, безусловно, действовали по приказу усатого Таракана. Должен отреагировать и МОК. Будет международный скандал. С Лукашенко пора что-то делать».

«Позвонил в Японию одному знакомому, который сейчас делает вид, что служит подонку из Александрии. Знакомый сказал, что все силовики и чиновники, которые «помогают» олимпийцам, находятся в полной растерянности. Полагаю, что нас действительно ждет очередной скандал».

«Очевидно, что очередной международный позор белорусских чиновников – спецоперация главного террориста по поиску и обезвреживанию тех, кто посмел сказать что-то против выстроенной им системы. Поздравляем главного террориста с новым международным скандалом».

«Это террористический акт. Лукашистские подонки, взявшие в заложники спортсменку, должны быть немедленно арестованы и доставлены в тюрьму. Японская полиция должна против них возбудить уголовное дело. Похитить спортсменку кгбэшники хотели по приказу главаря банды террористов Лукашенко».

«Кристина, ты умничка, белорусский народ с тобой. Мы скоро выгоним эту фашистскую власть. Кристина, ты сказала правду, а это самое главное. Так и продолжай!»

«Срочно снять всю белорусскую команду под красно-зеленой тряпкой с дальнейших соревнований, а спортсменам, желающим продолжать соревнования, предоставить возможность выступать под нейтральным флагом. Позор!»

«Все кгбэшники Таракана, пасущиеся в Токио рядом со спортсменами, – это террористы. Они должны быть немедленно арестованы. Хватит с ними церемониться».

«Наш герой Беларуси, мэр Риги Мартиньш Стакис, 100500 раз был прав! Нет никаких сборных Беларуси, есть сборные фашистского режима, где каждый спортсмен – раб и пустое место, растрачивающий свое здоровье и добывающий победу для пропагандистских хвалебных од самозванцу-садисту. Почему нигде не должны быть места красно-зеленой тряпке? Потому что это символ фашизма в 21 веке».

«Это хорошо, очередной мировой скандал с синепалым диктатором. Чем больше режим жестит и косячит, тем глубже он могилу себе выкапывает. Кристина молодец, наша победа как никогда близко».

«Этого садиста-тренера, который довел девушку до слез, в первую очередь наказать! Тренер – это как член семьи, а этот – хуже отчима! Впрочем, есть с кого пример брать»!

«Прикорытные именно таким образом создают иллюзию, что «незаменимых нет» и за «забором очередь», бесконечно нагружая народ своими проблемами. Во всех областях жизни у нас такое: подмени кого-нибудь, надо выйти в третью смену, поработать еще пару часиков и т.д. Все это вопиющая некомпетентность управления всех уровней».

«А это только еще одно из последствий «успешного» перехвата Протасевича. Теперь в мире никому не нужно доказывать опасность возврата в Беларусь. Каждый такой случай будет все более скандальным и позорным для режима Луки».

«Теперь это колхозное верещание переводит вся мировая пресса. В итоге на первых страницах мировой прессы картина маслом: успешная, процветающая экономика, которая не боится санкций, в таком состоянии, что атлет олимпийского уровня готов бежать за $150».

«А это даже по африканским меркам позорно. То есть каждый шаг делает ситуацию только хуже, но ума остановиться не хватает».

«Похоже, окончательно кукушку отбило не только плешивому, но и всем его прихвостням. Очень хорошо».

«Самолет, нелегалы, сейчас инцидент на Олимпиаде... чем больше и чаще подобное будет происходить, тем меньше надо будет объяснять «международному сообществу» с кем оно имеет дело. В конце концов, в очень обозримом будущем плешивого заберут в Гаагу и даже Путлера не поставят в известность».

«Теперь уже нет ни одного человека в мире, который не знал бы Беларусь как страну, превращенную негодяем и его военной хунтой в концлагерь, где тюрьмы переполнены инакомыслящими, миллионы людей пропущены через унижение, штрафы и различные методы запугивания. Хунте уже неугодными стали даже выдающиеся спортсмены. Это последний этап негодяя перед самопоеданием».

«Сипатому режиму нужно гадить, вставлять палки в колеса, подставлять и подкладывать свинью всеми возможными и доступными методами и способами! Дерзай, Кристина, мы верим в тебя»!

«По воскресеньям у сипла обострения, наверное, от безделья! Самолет угнал также в этот день недели. И оба раза берет заложников! Кого в следующий раз захочет захватить – страшно подумать! Скучно стало? Недолго осталось – скоро будешь скучать в Американке или с чертями и Чавесом в аду»!

«Между прочим, этот скандал теперь уже имеет отношение ко всем белорусским спортсменам в Токио. Сам режим репрессиями жестко втягивает всех спортсменов в политику, где выбора небольшой. Либо ты сделаешь шаг к свободе и свободный мир тебя примет, либо останешься презренным рабом навсегда, даже если революция в Беларуси победит…»

«Что тут самое смешное – для сельских дурачков может это и покатит такая байка про $150. Но эти стенания же теперь переводит мировая пресса. И получается, что успешная, процветающая экономика, которой санкции ничего не сделали, в таком состоянии, что атлет олимпийского уровня готов бежать из-за $150. Гении, что тут скажешь».

«Вот оно, новое национальное сознание Беларуси, родившееся в прошлом году. И все благодаря лукавому синепальцу. Да, больно, но вряд ли кто еще так смог бы пробудить и объединить белорусов. Режим трещит по швам, а наша победа очень близко».

«Гэбню после смены власти не щадить. 12-15 лет строгого режима всей этой шобле будет самый раз. Верхушка, понятно, по высшей мере должна пойти. Родственникам тотальная люстрация и конфискация. Чтобы на сотни лет забыли, как невинных людей гнобить».

«Что самое страшное и показательное в этой истории, это то, что распоясавшаяся хунта требует полной покорности и беспрекословного подчинения. Она добивается превращения людей в абсолютно бесправных рабов! Ведь, по сути, эта Кристина ничего такого не сказала, она не ходила с бело-красно-белым флагом, не посылала сипатую тварь, не выступала с политическими заявлениями. Она всего-то возмутилась тем, что ее хотели заставить бежать эстафету, к которой она не готовилась. И за эту малость получила дикий прессинг с угрозами, с намеками на необходимость самоубийства, а также захват в качестве заложника для последующей расправы. Они хотят, чтобы люди вообще никогда и ни по какому поводу, даже самому мелкому, не имели права голоса, чтобы молчали и покорно выполняли приказы! Они угрозами добиваются того, чтобы мы все стали их рабами»!

«Если уже прославленную спортсменку за эмоциональное замечание лукачиновнику готовы вывезти из другой страны, чтобы посадить, то что говорить о девяти миллионах заложников одного плешивого упыря! Пока его не уберем, будем где угодно, но не на своей земле»!

«С самолетом он опозорился на всю Европу, с белорусской спортсменкой и попыткой похищения ее на Олимпиаде – на весь мир! Пусть смотрят, какой неадекват, почти 30 лет терроризирует небольшое государство в центре Европы в 21 веке! Сколько еще выходок надо, чтобы его приравнять к Бен Ладену, с соответствующим «статусом!» — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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