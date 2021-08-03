МОК начал официальное расследование инцидента с Кристиной Тимановской 11 3.08.2021, 8:25

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Международный олимпийский комитет ждет разъяснений от НОК Беларуси сегодня.

Международный олимпийский комитет принял решение начать официальное расследование инцидента с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Об этом сегодня заявила представитель МОК Марк Адамс.

«Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан», — сказал он, передает «Интерфакс».

Адамс затруднился ответить, сколько времени займет расследование и будет ли принято решение еще до окончания Олимпийских игр в Токио. По его словам, МОК ждет разъяснений от НОК Беларуси сегодня.

Напомним, спортсменка раскритиковала руководство легкоатлетической сборной на Олимпийских играх, когда узнала, что ее поставили бежать эстафету 4 по 400 метров без ее ведома.

1 августа Тимановскую пытались отправить из Токио в Беларусь, но спортсменка отказалась уезжать и в аэропорту обратилась к японской полиции. Она сказала, что боится возвращаться на родину. В итоге она получила польскую визу и намерена прямым рейсом вылететь в Варшаву. Ее муж вскоре после случившегося покинул Беларусь и планирует встретиться с Кристиной в Польше.

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