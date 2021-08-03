В NASA рассказали, что случилось на МКС после включения двигателей российской «Науки» 3 3.08.2021, 15:25

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Модуль «Наука» перед запуском.

Фото: NASA

Станция фактически начала выполнять сальто назад.

29 июля российский модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции. Сама стыковка успешно прошла в автоматическом режиме, но спустя несколько минут после этого у «Науки» неожиданно включились двигатели, из-за чего всю МКС начало вращать. Нештатная ситуация в итоге разрешилась благополучно. The New York Times поговорила с руководителем полетов NASA Зебулоном Сковиллом, который фактически случайно оказался за пультом управления в момент внештатной ситуации и был вынужден впервые за время работы на этом посту объявить аварийную ситуацию.

Зебулон Сковилл.

Фото: twitter.com/Explorer_Flight

День стыковки «Науки» с МКС был для Сковилла выходным, но он все равно пришел в центр управления полетами «из любопытства», поскольку руководил всем подготовительным процессом. За самой стыковкой он наблюдали из диспетчерской, руководил операцией со стороны NASA его коллега — Грегори Уитни. После успешного завершения стыковки Уитни должен был уйти на другие встречи, поэтому оказавшегося на работе Сковилла попросили отработать оставшуюся смену коллеги.

«Я ответил, что буду счастлив [сделать это]. Самая сложная часть — стыковка — позади, и экспромтом я взял его смену», — вспоминает Сковилл. «Он отключился от системы, я подключился, повернулся и загорелась табличка с предупреждением. Было два сообщения, всего две строчки кода о том, что что-то не так», — рассказывает он. Сначала Сковилл принял это за ложный сигнал системы. «Но потом я увидел на мониторах, что запустились двигатели. Это не ошибка, а происходило на самом деле», — продолжает Сковилл.

Из сообщений следовало, что МКС потеряла контроль над ориентацией, то есть начала опрокидываться. Обычно четыре больших гироскопа, вращающихся со скоростью 6000 оборотов в минуту, удерживают космическую станцию в устойчивом положении, но теперь какая-то сила, казалось, противодействовала им. Двигатели «Науки» начали «выстреливать» словно пытаясь оторвать модуль от МКС. Отключить их не было возможности. В Роскосмосе Сковиллу ответили, что «Наука» может принимать команды только напрямую с наземной станции в России, а до следующего прохода над ней оставалось 70 минут.

МКС фактически выполняло сальто назад: пристыкованный к нижней части МКС российский модуль, пытаясь сдвинуться с места, опускал заднюю часть всей станции, а передняя наоборот вздымалась вверх, описывает ситуацию Сковилл. Скорость начавшегося движения составляла 0,56 градуса в секунду, и, к счастью, это было недостаточно быстро, чтобы вызвать значительную искусственную гравитацию. Астронавты на борту МКС почти не ощутили изменений условий на станции, добавляет Сковилл.

МКС и пристыкованные к ней модули.

Изображение: NASA

Но была другая проблема — вращение станции создавало дополнительную нагрузку на всю конструкцию, а антенны на МКС больше не указывали куда нужно. Корабль был объявлен аварийным, после чего в США активировали дополнительные антенны для связи со станцией. Тем не менее, сигнал пропадал дважды: сначала на четыре, а затем на семь минут.

В российском центре контроля полетов параллельно запустили двигатели на других модулях МКС — «Звезда» и «Прогресс» — чтобы компенсировать вращение, вызываемое «Наукой».

Все неожиданно завершилось через 15 минут: двигатели «Науки» отключились из-за того, что в них кончилось топливо. К этому моменту МКС сделала полтора оборота вокруг своей оси, и для возвращения в исходное положение хватило одного оборота на 180 градусов — через час все системы работали уже в нормальном режиме.

Модуль «Наука» перед запуском.

Фото: NASA

Позднее в Роскосмосе объяснили незапланированный запуск двигателей кратковременным сбоем программного обеспечения. На состоянии МКС в целом инцидент никак не повлиял, говорит Сковилл. По его словам, на протяжении всего инцидента, никто из семи находящихся на борту астронавтов не подвергался опасности, и ситуация не выходила из-под контроля, хотя ему и пришлось впервые за 7 лет работы объявить аварийную ситуацию с космическим кораблем.

The incredible value and capability that #Наука brings to @Space_Station cannot be understated! So impressed with @roscosmos and what this brings to the international partnership for the betterment of life on Earth. https://t.co/ncwncYOXiU — Zebulon Scoville (@Explorer_Flight) August 1, 2021 «Фух. Что. Это. Был. За. День», — написал Сковилл в твиттере.

Yeehaw! That. Was. A. Day. — Zebulon Scoville (@Explorer_Flight) July 29, 2021

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