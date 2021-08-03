В России может исчезнуть тайга 12 3.08.2021, 19:01

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Это может произойти из-за возгорания лесных массивов.

Если в России сохранятся темпы возгорания лесных массивов, которые были зафиксированы в 2021 году, то в ближайшие десятки лет в стране может исчезнуть тайга. Подобное развитие событий предрек руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко, сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, тайга может исчезнуть «в том виде, в котором она сейчас существует» в течение двух-трех десятилетий. Однако негативные последствия могут прийти быстрее из-за ежегодного увеличения масштабов лесных пожаров. «Когда мы сравниваем, сколько у нас каждый год горит, то такая долгосрочная тенденция — площади растут на несколько сотен тысяч гектаров в год», — пояснил Ярошенко.

Однако эколог заверил, что страна полностью не лишится лесов, так как динамика горения массивов различается по регионам. На ситуацию также влияет то, что выгоревшие территории в будущем «зарастают лесом».

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