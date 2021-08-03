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В Киеве проходит акция памяти белоруса Виталия Шишова

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  • 3.08.2021, 19:38
  • 4,742
В Киеве проходит акция памяти белоруса Виталия Шишова
фото: Reuters​

Сотни ее участников собрались у здания посольства Беларуси.

Вечером 3 августа в Киеве проходит акция памяти белоруса Виталия Шишова. Сотни ее участников собрались у здания посольства Беларуси на улице Коцюбинского. Там образовался мемориал памяти Шишова: установлен крест, лежат фотографии, цветы, зажжены свечи. Люди скандируют "Не забудем — не простим!", "Жыве Беларусь!". Возле посольства дежурит полиция, передает euroradio.fm.

Руководитель "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Его нашли повешенным в киевском парке. Среди версий полиции — умышленное убийство, имитированное под суицид. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о гибели белоруса. О Шишове сообщили мировые СМИ. Свое расследование проведет Bellingcat.

фото: Reuters​
фото: Reuters​
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