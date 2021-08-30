«Картинка транслирует то состояние правителя, которое хотели бы скрыть» 8 30.08.2021, 11:56

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фото: ТАСС

Лукашенко морально устарел.

В последнее время заметны попытки подкорректировать имидж Александра Лукашенко. То он внезапно предложит «криптовалюту майнить» (в Петрикове), то лексикон свой обновит за счет «ботов», «буллинга», «хейта» и других подобных словечек, пишет «Салiдарнасць».

Это естественная реакция на очевидную архаичность Лукашенко. Мы все не молодеем, но он еще и морально устарел как руководитель.

И если с внутренним содержанием Лукашенко уже вряд ли что-то можно сделать, то с внешней формой можно поэкспериментировать. Очередную попытку на днях предпринял известный телеграм-канал.

По замыслу, Лукашенко на сегвее, вероятно, должен был показать, что идет в ногу со временем. Но момент выбран не слишком удачно: как раз сейчас множество белорусских семей испытывает дополнительное финансовое напряжение из-за сборов детей в школу, и демонстрация новомодной дорогостоящей игрушки правителя может вызвать скорее раздражение.

Однако главная проблема даже не в этом. Замысел авторов идеи разрушил исполнитель. Получился как будто фотомонтаж: верх с совещания во дворце, низ – от подростка.

Чалый: «Я думаю, что Лукашенко готовит набор довольно резких действий»

Выражение лица Лукашенко в гамме «грусть-тоска-печаль» разительно контрастет с позитивным посылом, который предполагалось сообщить аудитории. В результате картинка производит скорее депрессивное впечатление и транслирует то состояние правителя, которое хотели бы скрыть: огромное напряжение, усталость и отсутствие перспективы.

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