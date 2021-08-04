«Версия одна: Виталия убили, это заказ от Лукашенко» 2 4.08.2021, 10:27

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Виталий Шишов

Замглавы Белорусского дома в Украине рассказал новые детали о трагической гибели своего коллеги.

3 августа в Святошинском парке в Киеве был найден мертвым Виталий Шишов — глава «Белорусского дома в Украине», поддерживавшего политических беженцев из Беларуси. Подробности и основная версия гибели главы общественной организации — в материале «МБХ медиа».

На что это похоже, или Предупреждения от СБУ

Гибель в Киеве Виталия Шишова похожа на еще три зловещие смерти противников режима Александра Лукашенко. Главу «Белорусского дома в Украине» нашли повешенным — он пропал во время пробежки. В августе 2020 года в лесу на окраине Минска был найден повешенным известный белорусский футбольный фанат Никита Кривцов. В том же августе 2020-го в лесу в Гродненской области нашли повешенным директора военно-исторического музея Константина Шишмакова, который отказался во время президентских выборов подписать фальсифицированный протокол. А в 2010 году на своей даче под Минском нашли повешенным оппозиционного журналиста, основателя и руководителя оппозиционного сайта «Хартия-97» Олега Бебенина.

Украинская полиция расследует две версии смерти Шишова: самоубийство и убийство, замаскированное под суицид. В первую версию не верит никто из его окружения – ни девушка погибшего, ни соратники по «Белорусскому дому». Ранее Шишов обращал внимание на слежку за собой. О возможной причастности спецслужб к гибели активиста говорит глава отдела расследований Bellingcat Христо Гроздев – правда, он почему-то имеет в виду ФСБ. Зачем ФСБ втягиваться в историю с убийством белорусского политэмигранта, живущего в Киеве, Грозев не пояснил.

Куда более правдоподобной выглядит версия, связанная непосредственно со спецслужбами Лукашенко. Представитель «Белорусского дома в Украине» Юрий Шчучко в эфире канала «Настоящее время» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) сказал, что БДУ получал информацию о том, что в Украину приезжают из Беларуси представители Сил Специальных операций Минобороны РБ, работает агентура КГБ. Информация, по его словам, поступала «в том числе и из СБУ», и именно Служба безопасности Украины призывала белорусов быть осторожнее.

Кто это мог сделать

Киев — одна из главных точек притяжения белорусской политической эмиграции. Большие общины белорусских политбеженцев в последние месяцы сложились и в Литве, и в Польше. Но при спасении в экстренной ситуации именно Украина для многих граждан РБ была самым удобным вариантом: для пересечения украинской границы не нужна шенгенская виза.

«Белорусский дом в Украине» появился в конце 2020 года. Его активисты занимались помощью новым беженцам – адаптацией, легализацией, поиском жилья и трудоустройством. Проводили они участники и уличные акции под бело-красно-белыми флагами – у посольства Беларуси в Киеве и на Майдане.

Активность БДУ в Киеве вызывала сильное беспокойство у белорусских властей, которые не стеснялись предпринимать ответные меры на улицах украинской столицы. В конце 2020 года был разгромлен мемориал памяти жертв режима Лукашенко, созданный живущими в Киеве белорусами и представлявший из себя композицию из фотографий погибших, флажков и лампадок — он появился прямо напротив белорусского посольства в Украине. 30 декабря его частично уничтожили неизвестные. На своих акциях участники БДУ нередко видели наблюдателей, идентифицированных как «тихари» – сотрудники белорусских спецслужб. В июне во время пикета БДУ на Майдане против активистов устроили провокацию. Трое подвыпивших мужчин (предположительно, жителей Киева) начали оскорблять белорусов и устроили драку. Когда провокаторы покинули Майдан, активисты БДУ проследили за ними – оказалось, троица пошла к белорусскому посольству, возле которого встретилась с мужчиной, ранее неоднократно ведшим наблюдение за акциями БДУ. Мужчина передал провокаторам сверток. Белорусам удалось даже заснять на видео, как один из провокаторов пересчитывает деньги.

Но использование в драках уличных пьяниц, вполне возможно, было только началом атаки на «Белорусский дом в Украине». Еще в 2012 году, пишет «Новая газета», тогдашний глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждал с другими офицерами планы убийств врагов Лукашенко, в том числе проживавших за рубежом — журналиста Павла Шеремета и бывшего начальника минского СИЗО-1 Олега Алкаева.

На территории Беларуси с «врагами» расправляться проще – в 90-е и начале 2000-х там были убиты многие неудобные режиму Лукашенко люди. Но Павла Шеремета взорвали в 2016 году в центре Киева – и «белорусский след» сейчас является одной из основных версий. Возможно, спецслужбы Лукашенко готовы делать и новые шаги за границы своей охваченной страхом республики.

«Версия у меня одна: это убийство»

«МБХ медиа» поговорило о возможных причинах гибели главы «Белорусского дома в Украине» с его заместителем Родионом Батулиным:

— Какие версии гибели Виталия Шишова вы рассматриваете?

— Версия у меня одна: это убийство, Виталия убили. Это заказ от Лукашенко. А исполнителем мог быть кто угодно. Достаточно и агентуры, в том числе даже российской, чтобы это осуществить, и просто украинцев, которых могли нанять. Важно понимать, что «Белорусский дом в Украине», помимо помощи беженцам, занимался также многие другими проектами, в том числе помощью добровольцам [воевавшим на стороне Украины на Донбассе]. Мы популяризировали защиту суверенитета стран [постсоветского пространства]. Мы понимали, что нужно перенимать добровольческий и волонтерский опыт, общались с добровольцами, передавали этот опыт белорусам. Это могло не нравиться, в том числе, и российским спецслужбам.

Я сам человек правых взглядов. Мы с Виталием Шишовым не скрывали своих лиц, и работали с медиа, давали интервью от имени нашей организации. Из-за этого часто говорят, что «Белорусский дом в Украине» – правая организация. Но мы ее не позиционируем как правую. Мы разработали сетевые связи, передаем от человека к человеку информацию, вытаскиваем людей из Беларуси, помогаем людям легализовываться, давим на спонсоров режима Лукашенко — например таких, как норвежская компания Yara International. Врагов у нас много, но основной враг — Лукашенко, и выгодна смерть Виталия только его террористическому режиму.

— Ваши коллеги по «Белорусскому дому в Украине» говорят, что СБУ предупреждало участников организации о растущей опасности со стороны белорусских спецслужб. Что вам об этом известно?

— Люди из СБУ действительно предупреждали, что против участников «Белорусского дома в Украине» готовятся провокации и даже похищения Мы с Виталием обсуждали эту ситуацию, в том числе с этими его пробежками. Я просил его не бегать там-то и там-то [в небезопасных местах], так как это [может быть] чревато.

— Как известно, Виталий Шишов – уже не первый враг Лукашенко, которого нашли повешенным…

— Да. Когда 2 августа Виталий пропал, группа активистов и знакомых приехали его искать по маршруту его пробежки. Они его сперва не нашли. Среди тех, кто приехал искать, был Павел Кухта, брат убитого год назад в Минске Никиты Кривцова. Никиту также убили, повесили в лесополосе. У Никиты как раз недавно был день рождения, который мы отметили возле белорусского посольства, напомнив, что никто не забыт.

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