МИД Литвы: Среди нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе есть граждане России 4 4.08.2021, 10:45

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фото: delfi

Их также будут возвращать на родину.

Россияне оказались среди нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в Литву через Беларусь. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас был диалог и с представителями Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекали границу. Их тоже будем возвращать. Этот процесс займет некоторое время, надеемся, страны будут в этом заинтересованы, чтобы их граждане не оказались в палатках в литовскую зиму в минус 20», — заявил он.

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