закрыть
4 августа 2021, среда, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Литвы: Среди нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе есть граждане России

4
  • 4.08.2021, 10:45
  • 3,732
МИД Литвы: Среди нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе есть граждане России
фото: delfi

Их также будут возвращать на родину.

Россияне оказались среди нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть в Литву через Беларусь. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас был диалог и с представителями Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекали границу. Их тоже будем возвращать. Этот процесс займет некоторое время, надеемся, страны будут в этом заинтересованы, чтобы их граждане не оказались в палатках в литовскую зиму в минус 20», — заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко не смог успокоить вертикаль
Лукашенко не смог успокоить вертикаль Валерий Карбалевич
Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник