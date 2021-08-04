Гарри Погоняйло: Белорусский режим ждут серьезные последствия из-за ситуации с Тимановской 4.08.2021, 11:26

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Есть несколько механизмов наказания диктатора.

Недавно представители олимпийской сборной Беларуси попытались насильно вывезти Кристину Тимановскую из Токио за ее высказывания в адрес спортивного начальства.

Сайт Charter97.org попросил председателя юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло прокомментировать ситуацию:

– Я оцениваю ситуацию крайне негативно и как юрист, и как в прошлом спортсмен – член молодежной сборной Республики Беларусь по классической борьбе (сейчас греко-римская). Речь идет о том, что вопреки воле Кристины спортивные чиновники хотели переправить ее из олимпийской деревни в Токио, где она была заявлена участницей соревнований в беге на дистанциях 100 и 200 метров за белорусскую олимпийскую сборную. Но, по словам спортсменки, из-за ошибок тренеров и руководителей федерации, тех, кто отвечал за подготовку атлетов, не смогли укомплектовать участниц соревнования в эстафете на 400 метров. Предложили ей, но она отказалась, так как к данной дисциплине не была подготовлена. Ситуация явно конфликтная и создана не по вине Тимановской. Но ослушание, «невыполнение приказа начальства» было воспринято как бунт на корабле.

Конечно, и по форме, и по содержанию это представляет собой грубое попрание уважительного, я бы сказал, трепетного отношения к талантливой спортсменке, которая достигла невероятным трудом и стараниями, конечно же, не без помощи тренеров и государства, участия в Олимпийских играх и возможности завоевать высшую награду в спорте. Это предел мечтаний каждого настоящего спортсмена. И то, что с ней произошло – отстранение от соревнований, выдворение из состава сборной, насильственная отправка в Минск под охраной неизвестных людей, осознание надвигающейся катастрофы, кого угодно могло привести к нервному срыву. Так поступать с людьми нельзя. Это непросто бесчеловечно и подло, но и преступно. Такие действия на языке уголовного закона можно квалифицировать как лишение свободы, похищение человека помимо его воли и желания. Кристина понимала, что происходит и боялась расправы не только в отношении себя, но и близких.

Могу напомнить, что в начале 2000-х годов посол Республики Беларусь в Японии Петр Кравченко в чем-то «провинился», как показалось руководству страны. На постоянно действующем семинаре руководящих работников республиканских и местных органов «по вопросам совершенствования идеологической работы» из уст Лукашенко по отношению к послу в Японии прозвучала следующая фраза: «Я уже спецслужбам, простите меня за откровенность, даю указание – выкрасть и привезти в страну». Что это: надеть мешок на голову, выкрасть, привезти из-за моря и бросить к ногам властелина? Слава Богу, этого не случилось. Но можете себе представить, что такого рода намерения, такие «приказы» отдавались.

Мы все неоднократно являлись свидетелями таких «публичных порок» на белорусском телевидении, когда седовласых и помоложе министров, руководителей предприятий, чиновников поменьше рангом «хозяин всея Беларуси» втаптывал в грязь, угрожал бросить на нары, всем «тыкал», унижал и оскорблял как последних негодяев, ни на что не способных. И в данном случае угрозы уже прозвучали. Очевидно, что провал на Олимпиаде дорого обойдется нашим чиновникам от спорта и самим спортсменам. Именно в такой атмосфере воспитываются кадры, но именно так они ведут себя и с другими подчиненными, с зависимыми от их воли и прихотей людьми.

Что это за поведение чиновников, которые решились выполнить подобный приказ? Я крайне возмущен ситуацией и присоединяюсь к тем оценкам, которые уже были высказаны во многих СМИ.

– Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко. Насколько адекватно такое решение узурпатора?

– Я не могу исключить именно такое поведения «хозяина всея Беларуси». Он сам являлся председателем НОК, потом передал эти полномочия своему сыну, когда МОК предъявил претензии, что не может быть такого совмещения – глава государства и НОК. Такое совмещение противоречит, конечно же, олимпийской хартии и всем практикам в олимпийском движении. Поэтому я не исключаю, что Лукашенко сделал это, считая по-прежнему спортсменов своей личной вотчиной: он их содержит, выкармливает, так сказать, со своей собственной руки, раздает им стипендии, премиальные, льготное жилье тем, кто отличился и завоевал медали.

Такое поведение воспринимается крайне негативно и спортсменами, и обществом. И понятно, что многие спортсмены пребывают в крайне тяжелом, унизительном положении. Да, многие из них поцелованы Богом, да, их тщательно отбирают. Они попадают в сборные в соответствии с достигнутыми результатами, их там опекают и тренеры, и государственные спортивные чиновники. Однако одно дело моральная и материальная поддержка со стороны государства, а другое – когда это превращается в личную вотчину, спортсмены являются, по существу, рабами своего господина.

Недавно все мы опять стали свидетелями того, как Лукашенко отчитывал чиновников спортивных федераций, спортсменов и их жен, которые нередко сопровождают своих мужей на международных соревнованиях за пределами страны. Это все показывает, что данный чинуша высокого ранга относится к людям как какому-то быдлу, которому он может приказывать все что угодно, повелевать ими. Такие проявления нечеловеческого и уничижительного отношения к людям демонстрируются на каждом шагу, и у меня лично вызывают омерзение по отношению к нему.

В Беларуси создан нечеловеческий режим, за которым сегодня многие наблюдают и в стране и за ее пределами. Он сформировался давным-давно. Я уже довольно-таки долго живу на этом свете и помню, каким образом он формировался. Будучи директором совхоза, в молодые годы он порой избивал своих подчиненных (в отношение него было возбуждено два уголовных дела за избиение работников совхоза «Городец»). Для него все кончилось хорошо, он не понес установленной законом ответственности.

Тогдашний бывший прокурор Шкловского района Божелко все эти дела прекратил. Это случилось, когда Лукашенко с непомерными амбициями сначала прошел депутатом в Верховный Совет 12-го созыва, а затем и в кандидаты в президенты Республики Беларусь в 1994 году. Видимо, такая грубая, неотесанная, не побоюсь сказать, скотская привычка унижать людей, сформировалась у него давным-давно. Наверное, психологи могли бы найти причины этому в упоминаемых им трудностях детства, отрочества, юности, когда формировался его характер и низменные наклонности – мстительность, чрезмерная грубость, беспрестанная ложь, чванливость и другие демонстрируемые им пороки. Порой на людях он пытается демонстрировать себя что-то другое, но тем не менее его невоспитанность просто прет из него. Это вечное «тыканье»по отношению ко всем, независимо от ранга, возраста или каких-то заслуг перед обществом и государством,менторский тон, обучающий всех и во всем и не допускающий никаких возражений…

Я склонен думать, что такие проявления к молодой, но уже заслуженной спортсменке Кристине Тимановской в полной мере могли быть допущены с его стороны, такие приказы могли быть им отданы. Если он своему министру внутренних дел, спецслужбам в свое время отдавал приказы расстреливать людей на месте без суда и следствия, и заявлял об этом громогласно по телевидению, то я могу представить, что он может сделать с простым спортсменом, который каким-то образом не оправдал его надежд.

– Многие эксперты оценивают ситуацию с Тимановской как еще один международный скандал, который ударит по режиму Лукашенко. Согласны ли вы с этим?

– Мнение в принципе правильное. Кристина Тимановская находилась за пределами Республики Беларусь, на Олимпиаде, то есть она должна была подчиняться не только администрации нашей делегации, но и на нее распространялись правила поведения Олимпийской хартии и движения. И спортсмены, и судьи, и делегации дают клятву быть честными и справедливыми в борьбе за олимпийские медали и вообще в целом на соревнованиях.

Поведение представителей нашей спортивной делегации (или около спортивных чинуш) в Токио – это международный скандал, потому что это уже не внутреннее дело страны, наших спортивных чиновников, тренеров и так далее, которые тоже сидят на окладах и получают деньги не только от государства, но и от общественных фондов, в том числе от МОК и профильных международных спортивных федераций, коммерческих организаций, различного рода бизнесов и т. д. И, конечно, такое поведение со стороны должностных лиц, государства в целом – это не внутреннее дело Беларуси. Это озабоченность всех и каждого, все они имеют право правильно оценивать случившееся с позиции норм права, выполнения взятых на себя обязательств, к примеру, правил Олимпийской хартии, соблюдения прав человека, защиты чести, достоинства каждого, гарантированных свобод. Среди них – свобода передвижения, выбора места жительства, свобода иметь свое мнение и высказывать его другим.

Конечно, должна быть определенная мера ответственности. Каждой сестре по серьге может быть отвешено в соответствии с международными законами, предписаниями и процедурами МОК. Факты допущенных нарушений должны быть непредвзято оценены. Такие случаи вопиющего безобразия не могут быть проигнорированы. Они дискредитируют олимпийское движение, а также само государство, которое позволяет обращаться со своими спортсменами, как с рабами.

– Могут ли появиться новые санкции против режима Лукашенко?

– Я допускаю, что могут быть применены определенного рода санкции. Посмотрим, будут ли они носить мягкий характер или будут более жесткими с учетом того, что НОК Беларуси уже был подвержен некоторым видам ограничений.

Это следует решать соответствующим структурам, чиновникам, которые возглавляют МОК. Однако случившееся не должно остаться безнаказанным, потому что безнаказанность – это потворство такого поведения, опасное и влекущее угрозу для всех остальных участников подобных международных состязаний. Я вполне допускаю санкции в виде персональных, организационных и даже финансовых. Не следует забывать и о возможной реакции со стороны международных организаций и правительств, ответственно подходящих к вопросам соблюдения прав человека, соблюдению установленного международным сообществом миропорядка, отраженного в уставе ООН, иных его документах, принципах и правилах.

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