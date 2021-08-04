Financial Times: Паранойя Лукашенко нарастает 4.08.2021, 11:45

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США и Великобритания должны ввести отраслевые санкции против Минска.

Ситуация вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской - это событие, которое легче представить на Олимпийских играх в Токио в 1964 году, чем на Олимпиаде 2021 года. Через несколько часов после того, как Тимановская получила «убежище» в Польше, белорусского активиста Виталия Шишова нашли мертвым в киевском парке, полиция не исключает версию убийства.

События этой недели, после того, как в мае белорусский диктатор принудительно посадил самолет Ryanair, чтобы захватить оппозиционного активиста, подчеркивают, как Александр Лукашенко превращает Беларусь в международного изгоя, цитирует издание Financial Times «Зеркало недели. Украина».

Ситуация с Тимановской уходит корнями в советские времена. 24-летняя спортсменка пожаловалась в соцсетях, что тренеры «нашли» для нее эстафету, к которой она не готовилась, так как другие белорусские спортсмены не прошли достаточно допинг-тестов для участия в соревнованиях (обстоятельства, которые требуют расследования).

После того, как руководители команды попытались отправить ее домой из-за того, что они назвали «эмоциональным, психологическим состоянием», Тимановскую защитила полиция Токио, а Варшава предложила гуманитарную визу.

Ситуация вызывает мысли о диктаторских режимах: главой Олимпийского комитета Беларуси является Виктор Лукашенко, сын Александра Лукашенко. В свое время сын Саддама Хусейна Удей возглавлял олимпийские и футбольные ассоциации Ирака.

Международный олимпийский комитет запретил Лукашенко приезжать в Токио после того, как белорусские спортсмены обвинили власть в политической дискриминации. Белорусские спортсмены участвовали в протестах, которые вспыхнули после того, как год назад Лукашенко заявил о своей «победе» на выборах.

С тех пор было арестовано около 35 тысяч белорусов. Многие молодые люди покидают Беларусь. Виталий Шишов возглавлял Белорусский дом в Украине, который помогает эмигрантам спасаться от преследований. Его друзья сказали, что за Шишовым следили.

О слежке говорил и активист Роман Протасевич, перед тем как сесть на рейс из Греции в Литву, но самолет принудительно посадили в Минске.

Подавление оппозиции свидетельствует о нарастающей паранойе со стороны Лукашенко.

Западные страны больше не настроены терпеть его жестокого отношения к собственному народу и нарушения закона, как дома, так и за рубежом.

Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают настоящим победителем прошлогодних выборов, призвала Вашингтон и Лондон усилить санкции против режима Лукашенко.

Запад должен прислушиваться к этим призывам. ЕС пошел дальше, чем США и Великобритания, введя санкции не только против физических лиц, но и отраслевые меры, запрещающие импорт белорусских нефтепродуктов и калия - самый прибыльный экспорт страны.

Но необходимо устранить несколько лазеек, которые ограничивают действие отраслевых санкций. Так же, как Запад уже делал после вторжения России в Украину, США и Великобритания должны ввести отраслевые санкции против Беларуси.

Через три десятилетия после падения Берлинской стены белорусский режим выглядит как историческая аномалия. Белорусы заслуживают солидарности Запада, чтобы режим Лукашенко наконец прислушался к посланию, которое избиратели отправили ему год назад, резюмирует издание.

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