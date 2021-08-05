Сокрушительный удар: кибер-партизаны взломали базы данных главного управления кадров МВД 28 5.08.2021, 7:41

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Операция «Жара» продолжается.

«Кибер-партизаны» продолжают наносить сокрушительные удары по системе.

На этот раз они заявили об успешном взломе базы данных главного управления кадров МВД, в которой хранилась вся информация о сотрудниках ведомства и их служебная история.

В качестве подтверждения успешной операции хакеры опубликовали анкеты с личными данными сотрудников спецподразделения МВД по борьбе с терроризмом «Алмаз».

«В который раз нами были взломаны базы к которым имел доступ «узкий круг ограниченных людей». Как так? Никогда такого не было, и вот опять..

Итак — скандалы все еще не закончились, интриги мы продолжаем плести, а расследования внутри прогнившей системы МВД зашли в тупик.

В этой базе данные ВСЕХ сотрудников МВД и их служебная история. Теперь, вы все у нас на учете, красауцы! По фамилии, по должности, по дням где вы служили и что делали», — написали «Кибер-партизаны».

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