«МБХ Медиа» и «Открытые медиа» объявили о прекращении работы 5.08.2021, 11:31

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Медиа заявили, что риски для журналистов и сотрудников проекта «слишком велики».

Проект «МБХ Медиа», связанный с бизнесменом и общественным деятелем Михаилом Ходорковским, объявил о прекращении работы. Об этом в «Фейсбуке» сообщила главный редактор издания Вероника Куцылло.

«Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается», — сообщила она.

Сегодня о прекращении работы объявили издание «Открытые медиа» и проект «Правозащиты Открытки». В «ОМ» заявили, что риски для журналистов и сотрудников проекта «слишком велики».

Накануне поздно вечером сайты проектов «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиты Открытки» заблокировали по требованию Генпрокуратуры, которая считает издания связанными с информационными ресурсами Open Russia Civic Movement и Open Russia. «Открытые медиа», а частности, подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами.

Помимо этого, РКН заблокировал и сайт премии «Профессия — журналист», которую в 2016 году учредил Ходорковский.

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