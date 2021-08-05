Камеры скорости в Беларуси заблокированы хакерами: получено подтверждение 5 5.08.2021, 12:53

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Кибер-партизаны нанесли удар по системе фотофиксации.

На минувших выходных в Telegram получила распространение информация о блокировке группой хакеров камер скорости. Утверждалось, что был нанесен удар по системе фотофиксации. В качестве доказательства приводили несколько скриншотов из программ, которые представили как базы данных, ПО внутреннего пользования.

Onliner обратился к оператору системы фотофиксации СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», чтобы выяснить, насколько информация соответствует действительности.

В качестве комментария к скриншотам группа хакеров указала, что камеры были вскрыты, повреждены, находятся под их контролем. Некоторые устройства, как утверждается, оставили рабочими, чтобы не провоцировать нарушения скоростного режима.

На форуме Onliner появилось сообщение от пользователя vital789, намекающее на правдивость озвученных заявлений: «Был фотофиксирован 16 июля. Превышение было: я трактор обгонял, не успел затормозить. Постановления нет ни на почте, ни в кабинете по секретной ссылке. Камера не тестовая, стоит в деревне лет пять. Постановление должно быть не позже 30 дней или все равно?»

Onliner обратился в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» с вопросами: во-первых, насколько информация соответствует действительности; во-вторых, обращались ли представители СЗАО с заявлением в МВД? И дополнительно: какие меры предпринимаются для защиты данных?

Сегодня пришел ответ. В нем представители СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» отмечают: «Хакерская атака в отношении информационных ресурсов действительно была зафиксирована».

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