Киберпартизаны опубликовали данные сотрудников IT-подразделения внутренних войск

Киберпартизаны опубликовали данные сотрудников IT-подразделения внутренних войск8
- 5.08.2021, 17:49
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Режим защищают рядовые и ефрейторы «кибервойск».
Белорусские киберпартизаны заявили о взломе базы данных сотрудников IT-подразделения внутренних войск — в/ч 5448.
Личные данные сотрудников были опубликованы в Сети.
Стоит отметить, что ранее киберпартизаны взломали системы данных службы 102, ГАИ, АИС «Паспорт». Были получены данные из системы Управления Собственной Безопасности МВД.
Также хакеры-патриоты получили доступ к видеокамерам на Окрестина и видео с дронов МВД.
Эксперты по кибербезопасности считают, что атаки киберпартизан — беспрецедентные и наносят мощнейший удар по режиму Лукашенко.