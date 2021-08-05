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Киберпартизаны опубликовали данные сотрудников IT-подразделения внутренних войск

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  • 5.08.2021, 17:49
  • 13,202
Киберпартизаны опубликовали данные сотрудников IT-подразделения внутренних войск

Режим защищают рядовые и ефрейторы «кибервойск».

Белорусские киберпартизаны заявили о взломе базы данных сотрудников IT-подразделения внутренних войск — в/ч 5448.

Личные данные сотрудников были опубликованы в Сети.

Стоит отметить, что ранее киберпартизаны взломали системы данных службы 102, ГАИ, АИС «Паспорт». Были получены данные из системы Управления Собственной Безопасности МВД.

Также хакеры-патриоты получили доступ к видеокамерам на Окрестина и видео с дронов МВД.

Эксперты по кибербезопасности считают, что атаки киберпартизан — беспрецедентные и наносят мощнейший удар по режиму Лукашенко.

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