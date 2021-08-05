Глава МИД Литвы: Есть сигналы, что Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в других странах 1 5.08.2021, 18:37

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Габриэлюс Ландсбергис

Узурпатор ведет переговоры с Марокко и Пакистаном.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает данными о том, что режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах, передает lrt.lt.

Министр отметил, что на прошлой неделе стало известно о переговорах, которые А. Лукашенко ведет с Марокко, а теперь появилась информация, что переговоры ведутся и с Пакистаном.

Г. Ландсбергис отметил, что пока не ясно, насколько переговоры эффективны и какова их цель.

"Является ли это средством политического давления? Очевидно, что они пытаются создать более одного маршрута в Минск", - сказал литовский министр.

"Скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, что опасно как для Литвы, так и для всего ЕС, или попытка найти замену иракскому маршруту, если ЕС всё же удастся его закрыть", - добавил он.

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