Глава МИД Литвы: Есть сигналы, что Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в других странах

Глава МИД Литвы: Есть сигналы, что Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в других странах1
- 5.08.2021, 18:37
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Узурпатор ведет переговоры с Марокко и Пакистаном.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает данными о том, что режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах, передает lrt.lt.
Министр отметил, что на прошлой неделе стало известно о переговорах, которые А. Лукашенко ведет с Марокко, а теперь появилась информация, что переговоры ведутся и с Пакистаном.
Г. Ландсбергис отметил, что пока не ясно, насколько переговоры эффективны и какова их цель.
"Является ли это средством политического давления? Очевидно, что они пытаются создать более одного маршрута в Минск", - сказал литовский министр.
"Скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, что опасно как для Литвы, так и для всего ЕС, или попытка найти замену иракскому маршруту, если ЕС всё же удастся его закрыть", - добавил он.