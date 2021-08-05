«Газпром» столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири 10 5.08.2021, 20:05

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Добыча на востоке Ямала фактически уже полностью остановлена.

Сотрудник завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) в Новом Уренгое, который эксплуатирует ООО «Газпром переработка», Алексей Удальцов (имя героя изменено) в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о мощном взрыве и его последствиях для экологии всего региона. Как рассказал собеседник редакции, взрыв ощутили даже жители Нового Уренгоя, находящегося в 20 километрах от завода. Алексей считает, что инцидент, с которым столкнулся «Газпром», угрожает остановкой всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири, а добыча на востоке Ямала, по его словам, фактически уже полностью остановлена.

Пожар произошел ночью 5 августа. В результате взрыва никто не пострадал, но прокуратура уже начала проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе пожарной безопасности. Также необходимо будет установить ущерб, нанесенный экологии.

Дорогой пожар

Завод, как рассказал Алексей, является крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в ЯНАО. Сырьем для него является газовый конденсат, поставляемый промыслами уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Теперь, после остановки завода, большинству промыслов приходится сжигать невостребованный конденсат, и это только меньшая из проблем.

«Сейчас, на 16:00 по Москве, пожар все еще продолжается,— рассказывает мужчина. — Догорают остатки газового конденсата и газа, находившихся в емкостях, резервуарах и трубопроводах. Производственные технологические установки завода полностью остановлены, некоторые разрушены полностью. Другие сильно повреждены: выбиты окна, двери, трубопроводы послетали с эстакад. Последствия всего этого катастрофические: возможно, что остановится большинство технологических установок Сургутского завода стабилизации конденсата. Более того, может остановиться практически весь газоперерабатывающий комплекс Западной Сибири. Все газовые промыслы Уренгойского НГКМ, Ямбургского месторождения, Медвежьего и других аварийно остановлены. Фактически добыча газа, газового конденсата и частично нефти в восточной части ЯНАО полностью остановлена».

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в ЯНАО добывается 80 процентов российского газа, так что масштабы последствий на данный момент трудно предугадать. Экологии, по словам Алексея, также нанесен огромный ущерб: в результате взрыва произошли огромные выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти.

Теперь, как рассказал сотрудник, в Новый Уренгой из Санкт-Петербурга и Москвы массово едет руководство ООО «Газпром переработка» и ПАО «Газпром». Кроме того, служба корпоративной защиты теперь ищет тех, кто опубликовал видео взрыва: сразу после случившегося сотрудники получили официальное письмо с запретом на распространение любой информации об инциденте без согласования с руководством.

Жертв среди работников нет, несмотря на то, что, по словам Алексея, взрыв оказался настолько мощным, что его почувствовали даже жители Нового Уренгоя.

«К счастью, начальник смены успел вовремя дать команду персоналу покинуть территорию производственной площадки. После взрыва, насколько мне известно, он дал команду на эвакуацию и аварийную остановку всех технологических установок. Проблема газового конденсата при горении в том, что он растекается подобно лаве,— объяснил Алексей. — Водой его потушить невозможно. Он легче воды и всплывает наверх. Соответственно, после взрыва вся эта смесь из газового конденсата и огня начала распространяться вокруг. Но есть обходные маршруты, по которым персонал и осуществлял эвакуацию».

Из-за чего произошел взрыв, еще только предстоит установить. Однако сотрудник обратил внимание на то, что некоторые установки были построены в 80-х годах. Колонны и многие трубопроводы, резервуары и ёмкости остались еще с тех пор и находились в работе.

«Конечно, проходили ремонтные работы согласно графикам планово-предупредительных работ, но оборудование достаточно старое. Вообще, вчера была аварийная остановка установки деэтанизации конденсата (УДК) №2. УДК-1 и УДК-2 работают параллельно, а из-за аварийной остановки, все задачи перераспределили на одну установку. То есть фактически она работала на пределе своих возможностей», — заключил собеседник редакции.

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