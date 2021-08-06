COVID-19 косит белорусскую милицию: кибер-партизаны опубликовали шокирующие данные 8 6.08.2021, 7:57

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Операция «Жара» продолжается.

Белорусские кибер-партизаны продолжают исследовать содержимое взломанных баз данных МВД. На этот раз опубликована шокирующая статистика по заболеваемости COVID-19 среди белорусской милиции.

«На этот раз поговорим про «баню, водку и трактор». Как известно, этот волшебный рецепт рекомендует синепалый от Ковида. Судя по данным из госпиталя МВД, полученными в результате кибератаки, всё это не очень помогает «красаўцам»…

Зафиксировано более 80 случаев заболевания за день только по одному госпиталю», — пишут кибер-партизаны.

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