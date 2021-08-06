Конгрессмен Билл Китинг: Лукашенко представляет проблему для Путина 3 6.08.2021, 11:24

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В Белом доме понимают важность координации в действиях против диктатора.

Конгрессмен-демократ США Билл Китинг в интервью «Голосу Америки» рассказал о необходимости давления на режим в Минске

«В Белом доме понимают важность координации в работе над этой проблемой с нашими союзниками, в особенности со странами Евросоюза. Так что некоторые задержка с конкретными шагами в отношении Беларуси была связана с тем, что мы пытались синхронизировать наши действия, работать в тандеме. Такой тандем во много раз усиливает наше давление на режим для того, чтобы добиться проведения свободных и справедливых выборов. Я думаю, что администрация действует решительно, а также полагаю, что новая группа «Друзей Беларуси» в Конгрессе то же настроена решительно.

Свободный мир продолжает наблюдать за действиями Лукашенко, которые являются крайне опасными по отношению к отдельным людям, но я думал, что эти действия представляют и проблему для России. Они настолько из ряда вон выходящие, что могут вызвать вопросы даже у Путина. Он вряд ли может быть доволен тем как Лукашенко действует. В особенности если говорить о принудительной посадке самолета Ryanair. Такие действия только усиливают раздор внутри страны, вызывают все большее давление и санкции в отношение Беларуси. Несмотря на внешнее согласие между Москвой и Минском я думаю, что шаги Лукашенко не помогают ему в отношениях с Россией», – заявил Билл Китинг.

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