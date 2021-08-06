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В Нидерландах хотят использовать овечью шерсть в строительстве

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  • 6.08.2021, 11:26
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В Нидерландах хотят использовать овечью шерсть в строительстве

Шерсть собираются использовать для нового типа теплоизоляции.

В Роттердаме начали разработку технологии, которая позволит применять овечью шерсть в строительстве домов. Шерсть собираются использовать для нового типа теплоизоляции, который будет эффективнее сохранять тепло внутри дома и снижать потребление энергии, пишет «Евро пульс».

Как и в других городах Европы, в Роттердаме используется экологичный подход к стрижке газонов: в качестве «естественной газонокосилки» в городе используют овец. Эти овцы производят тысячи килограмм шерсти, которая остается невостребованной. Поэтому заметную часть овечьей шерсти в Нидерландах не перерабатывают, а отправляют в мусор.

В отличие от других теплоизоляционных материалов, овечья шерсть не так вредна для окружающей среды.

Пока что по инициативе муниципалитета Роттердама проводятся детальные исследования теплоизоляционных свойств шерсти.

«Стрижка» газонов с помощью овец стала частью повседневной жизни европейских стран. В Нидерландах овцы ухаживают за бывшим королевским дворцом, а в Испании они следят за газонами в одном из парков Мадрида.

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