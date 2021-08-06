«Это моя свобода»: мощное выступление Степана Латыпова в суде 6 6.08.2021, 11:36

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Степан Латыпов

Политзаключенный попросил своего отца не присутствовать на заседании.

В суде Советского района Минска продолжается процесс по делу жителя «Площади перемен», политзаключенного Степана Латыпова, сообщает «Весна-96».

Перед судом политзаключенный высказался о внутренней свободе, отношении к судье Александру Волку, который ведет его дело, и к конвоирам, к которым Степана наручниками приковывают каждое судебное слушание.

«Я буду сидеть столько, сколько сам того захочу. Какую цену я буду платить — это другой вопрос. Но решать буду только я. Я буду решать, продолжится судебное заседание или нет. Я буду решать, вернусь я сегодня с конвоем или со скорой помощью. Это мое право. Это моя свобода.

...Самое болезненное, что я изо всех сил стараюсь относиться к судье как к человеку, к профессионалу, который находится в очень непростой ситуации. Но у меня не получается. Я очень хорошо отношусь к парням из конвоя».

Суд продолжает прослушивать аудиозаписи телефонных разговоров Степана.

Перед судом Степан попросил своего отца не присутствовать на заседании, чтобы ему не было больно за сына.

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