Литва будет добиваться дополнительных санкций против «Белавиа» 2 6.08.2021, 19:35

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Авиакомпания вовлечена в перевозку мигрантов в Минск.

Литва хочет, чтобы Евросоюз ввел дополнительные санкции в отношении авиакомпании «Белавиа», так как она вовлечена в перевозку мигрантов в Минск. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает lrt.lt со ссылкой на BNS.

«Насколько нам известно, именно рейсами «Белавиа» мигранты прилетают через стамбульский аэропорт. Мы настроены просить ЕС, как институты, так и страны-члены ЕС, расширить санкции против «Белавиа», – заявил Ландсбергис. По его словам, санкции могут выразиться в ограничении аренды самолетов для «Белавиа» в странах ЕС.

Глава литовского МИД заявил, что он проинформировал коллег в Брюсселе о предложении.

Как сообщало издание Politico со ссылкой на европейского чиновника, «Белавиа» использует несколько самолетов, принадлежащих ирландской компании. Также известно, что ранее белорусский перевозчик арендовал самолеты у датской Nordic Aviation Capital.

Напомним, в начале июня Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для «Белавиа» после инцидента с самолетом Ryanair.

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