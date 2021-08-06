Tesla взялась за строительство домов 6.08.2021, 21:04

Электричество в дома будет поступать от солнечных панелей на крыше.

Tesla примет участие в строительстве нового роскошного жилого комплекса в штате Флорида. Компания снабдит крыши домов солнечными батареями и установит зарядные станции для электромобилей, пишет Business Insider.

В июле застройщики Panther National договорились с компанией Илона Маска, что Tesla займется разработкой системы электроснабжения в микрорайоне. Электричество в дома будет поступать от солнечных панелей на крыше, а накапливать его будут аккумуляторы Tesla Powerwall. Кроме того, в жилом комплексе с площадью почти в тысячу гектаров будет поле для игры в гольф, установкой которого занимается Centaur US Holdings по эскизу бывшего профессионального спортсмена Джека Никлауса. А дизайном зданий займется компания из Майами Strang Design.

Однако это не первый раз, когда Tesla сотрудничает с застройщиками. В июле компания подписала контракт с фирмой Brookfield о снабжении солнечными панелями и аккумуляторами спальный район в городе Остин, штат Техас.

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