Находящийся под стражей Александр Василевич признан «склонным к экстремизму» 2 6.08.2021, 21:15

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Александр Василевич

Фото: «Еврорадио»

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается.

Находящийся под стражей соучредитель онлайн-журнала KYKY и интернет-газеты The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta Александр Василевич признан склонным к экстремизму, сообщила в соцсетях его жена Надежда Зеленкова, передает naviny.by.

«Саша всегда был склонен заниматься странными вещами: делать бесплатные концерты классической музыки на крыше офиса, организовывать благотворительные мероприятия, финансировать галерею современного искусства, растить независимые медиа. Но нет ничего странного в том, что комиссия в тюрьме решила, что Саша склонен к экстремизму, и поставила его на учет», — написала Зеленкова.

В конце июля прошлого года Василевича арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту на пост президента Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Правозащитники признали Василевича политзаключенным.

Он был одним из тех, кто 10 октября принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

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