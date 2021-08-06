Убыль населения в России подскочила почти на 60% 6.08.2021, 22:47

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Численность населения РФ на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года.

За первые шесть месяцев 2021 года в России естественная убыль населения – превышение числа умерших над числом родившихся – выросла на 58,9% по сравнению с январем-июнем 2020 года и составила 421 900 человек против 265 600 годом ранее. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Число родившихся в I полугодии 2021 года снизилось на 0,4% – до 678 112 детей с 680 974 годом ранее. Число умерших в I полугодии 2021 года увеличилось на 16,2% – до 1 100 044 человек с 946 539 человек годом ранее.

При этом в 2020 года естественная убыль населения в России выросла более чем в два раза – до 688 700 человек с 316 200 человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года – тогда естественная убыль населения составила 846 600 человек.

По данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек (из-за положительной миграции население снизилось чуть меньше показателя естественной убыли), до 146,24 млн.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – тогда она составляла 143,7 млн.

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