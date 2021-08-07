Американского инвестора Калви приговорили в РФ к условному сроку 7.08.2021, 8:09

Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнесмен — основатель одного из старейших работающих в России инвестфондов Baring Vostok.

В России Мещанский суд Москвы огласил приговор фигурантам дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Его основатель, бизнесмен Майкл Калви получил пять с половиной лет условно.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Калви признали виновным по уголовному делу о растрате в особо крупном размере в банке Восточный. В общем обвиняемых было семь — это партнеры и менеджеры фонда Baring Vostok и банка Восточный. Коллег Калви приговорили к срокам от 3,5 до 5 лет условно.

Дополнительного наказания в виде штрафа Калви и операционному партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю суд не назначил, однако установил испытательный срок на пять лет. За это время они не смогут покинуть Россию без разрешения властей, поскольку, согласно приговору, обязаны отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний.

Сам Калви своей вины не признал и назвал приговор "оскорбительным". Также инвестор заявлял о невиновности остальных фигурантов дела. Его коллега Дельпаль уже заявил, что будет обжаловать решение суда.

Майкл Калви — основатель одного из старейших работающих в России инвестфондов Baring Vostok. Его и еще несколько сотрудников Baring Vostok задержали в феврале 2019 года. Калви обвинили в хищении 2,5 млрд рублей в банке Восточный, основным акционером которого является Baring Vostok.

Через два года в качестве отступных по этому кредиту банк принял акции подконтрольной Калви компании International Financial Technology Group. В то же время, по версии следствия, реальная стоимость акций International Financial Technology Group составила 600 тысяч рублей.

По версии следствия, Калви якобы уговорил других акционеров банка вступить с ним в "преступный сговор" и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях. Потерпевшими по делу были признаны двое акционеров Восточный.

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