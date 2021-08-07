Талибы в Афганистане впервые захватили столицу провинции 7.08.2021, 8:23

Фото: Reuters

Во время атаки был убит высокопоставленный сотрудник правительства.

Движение Талибан в Афганистане впервые захватило столицу одной из провинций. Во время нападения был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет о городе Зарандж - столице провинции Нимроз на юго-западе страны.

Кроме этого, талибы убили главу правительственного информационного центра в Кабуле Даву Хана Менапала.

После начала вывода из Афганистана американских войск исламистское движение Талибан организовал масштабное наступление на позиции по всей территории страны и захватил ряд стратегически важных районов.

По словам самих талибов, под их контролем находится более 80% территории страны . В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на разведчиков в США сообщила, что правительство Афганистана может потерпеть поражение от движения Талибан через полгода-год после того, как армия США покинет страну. Вашингтон начал вывод войск из Афганистана 25 апреля.

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