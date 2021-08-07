Валерий Карбалевич: Самострелы белорусских властей становятся регулярными
- 7.08.2021, 8:48
Режим просто запрограммирован на саморазрушение.
Беларусь вляпалась в очередной международный скандал. Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались отправить с Олимпиады в Токио в Минск без ее согласия за критику руководства белорусской легкоатлетической сборной. Но она устроила скандал, отказалась лететь в Беларусь и попросила политического убежища, пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.
Какие выводы можно сделать из этой истории?
Самострелы белорусских властей становятся регулярными, они поставлены на поток. Система просто запрограммирована на них.
В стране сформировалась атмосфера, в которой любая критика властей, даже руководства белорусской легкоатлетической сборной, считается покушением на власть.
Любой конфликт в сегодняшней Беларуси сразу приобретает политический характер, о чем свидетельствуют комментарии белорусского государственного телевидения по этому поводу.
Очевидно, что экстренная высылка непокорной спортсменки является инициативой политического руководства, о чем тренеры сборной говорили открытым текстом.
Получается, что чем больше Лукашенко вмешивается в спорт, тем больше вреда. Сразу вспоминается история визита в Минск президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и отмены чемпионата мира по хоккею в Минске.