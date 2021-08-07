CША ввели новые санкции в отношении режима Никарагуа 1 7.08.2021, 9:51

Это было сделано в ответ на нарушения прав оппозиции президентом Даниэлем Ортегой.

Соединенные Штаты Америки ввели визовые ограничения для 50 родственников никарагуанских официальных лиц, сообщает «Голос Америки».

Санкции стали ответом на действия президента Даниэля Ортеги, ужесточившего репрессии против оппозиции в преддверии ноябрьских выборов, на которых он будет баллотироваться на четвертый срок подряд.

Визовые ограничения Госдепартамента в отношении членов семей никарагуанских законодателей, прокуроров и судей являются продолжением персональных санкций, направленных на людей, близких к Ортеге, включая Розарио Мурильо, вице-президента Никарагуа и его жену.

«Соединенные Штаты намерены привлечь к ответственности всех, кто несет ответственность за нападки режима Ортеги-Мурильо на демократические институты», - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Ранее правительство Ортеги заключило в тюрьму ряд претендентов на президентский пост из числа оппозиции. Была приостановлена деятельность одной из оставшихся оппозиционных партий, Гражданского альянса за свободу (ACXL), которая ранее на этой неделе выдвинула кандидата в президенты.

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