Авария на заводе «Газпрома» обрушит добычу концерна 4 7.08.2021, 10:10

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«Газпром» не будет ремонтировать поврежденное оборудование.

Авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем приведет к снижению добычи газа на восемь миллиардов кубометров и на пять миллионов тонн газового конденсата в 2021 году, пишет «Лента.ру».

Специалисты считают, что «Газпром» не будет ремонтировать поврежденное оборудование, которое уже планировали менять, а в следующем году введет в эксплуатацию новые мощности. Аналитики полагают, что наиболее серьезно обрушится производство конденсата — оцениваемое снижение в пять миллионов тонн составляет 29 процентов ожидаемой добычи группы в 2021 году.

Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки.

Предприятие является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, это крупнейший завод «Газпрома» по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, но повреждены конструктивные элементы здания на площади двух тысяч квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

Источник «Ленты.ру» на предприятии предположил, что авария может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Сейчас почти полностью прекратилась добыча на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

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