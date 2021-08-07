За сутки Литва вернула в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов 19 7.08.2021, 10:03

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На литовско-белорусской границе не был задержан никто.

За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе количество задержанных мигрантов составило 0 человек, сообщается на статистическом портале Литвы.

За прошедшие сутки на литовско-белорусской границе никого не задержали, а заставили вернуться в Беларусь почти 250 мигрантов. Двух человек впустили в Литву по гуманитарным соображениям: женщине и несовершеннолетнему вызвали скорую помощь, у ребенка диагностировали переохлаждение.

По данным Delfi, сейчас на нейтральной полосе находятся пять мигрантов.

С 3 августа Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов, которых задерживают на общей границе. Благодаря этому количество выявленных мигрантов в Литве резко упало. В среду литовские пограничники задержали 19 человек, а выдворили более 300 мигрантов. В четверг — всего 2 мигранта.

До этого с конца июня количество задержанных редко опускалось ниже сотни.

Некоторые из тех мигрантов, кто не смог попасть в Литву, улетели на родину — в пятницу за ними прилетал борт авиакомпании Iraqi Airways.

При этом мигранты активно начинают использовать другие направления, и пытаются попасть в Польшу и Латвию.

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