Ученые нашли планету-океан, на которой может быть жизнь 1 7.08.2021, 10:54

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Она находится всего в 35 световых годах от Солнца.

Астрономы представили результаты исследований многопланетной системы L 98-59, которая находится в 35 световых годах от Солнца. Им удалось найти в ней две новые экзопланеты, а также определить, что в систему входит планета, обладающая большими запасами воды, и планета, расположенная в обитаемой зоне. Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics, кратко о работе рассказывается на сайте Европейской южной обсерватории.

В рамках поисков признаков наличия жизни за пределами Солнечной системы ученым необходимо не только открывать экзопланеты с массой, аналогичной массе Земли, но и искать среди них тела, которые находились бы в обитаемой зоне у своей яркой звезды и периодически совершали прохождения по ее диску (транзит) с точки зрения земного наблюдателя. В этом случае у исследователей будет возможность спектроскопически изучить атмосферу планеты (если она есть), примерно определить ее состав и даже выявить наличие биомаркеров. Кроме того, ученых с точки зрения обитаемости интересуют многопланетные системы, подобные Солнечной.

Группа астрономов во главе с Оливье Деманжоном (Olivier Demangeon) из Института астрофизики и космических исследований университета Порту опубликовала результаты изучения системы L 98-59, которая находится в 35 световых годах от Солнца и состоит из яркого красного карлика и трех известных экзопланет с радиусами от 0,8 до 1,6 радиуса Земли. Наблюдения велись при помощи спектрографа ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations), установленного на одном из телескопов комплекса VLT, кроме того исследователи использовали данные наблюдений телескопа TESS и спектрографа HARPS.

Ученые открыли четвертую экзопланету в системе, которая обладает минимальной массой 3,06 массы Земли и орбитальным периодом 12,79 земного дня. При этом планета оказалась не транзитной. Кроме того, в системе есть и пятая планета, обладающая минимальной массой 2,46 масс Земли и периодом обращения 23,15 земных дней. Эта планета находится в центре обитаемой зоны системы L 98-59.

Кроме того, исследователи определили, что экзопланеты L 98-59b и L 98-59c обладают средней плотностью 3,6 и 4,57 грамма на кубический сантиметр, что говорит о схожем составе — обе планеты могут обладать железосодержащим ядром, масса которого составит от 12 до 14 процентов от общей массы планеты, и содержать мало воды. Кроме того, L 98-59 b обладает массой вдвое меньше венерианской, что делает ее самой легкой экзопланетой, открытой при помощи метода лучевых скоростей. В случае экзопланеты L 98-59d, средняя плотность которой была оценена в 2,95 грамма на кубический сантиметр, 30 процентов от ее массы может составлять вода.

Ученые отмечают, что система L 98-59 из-за своей структуры и близости к Солнцу является одной из основных целей для сравнительного изучения атмосфер скалистых планет внутри одной и той же системы. Ожидается, что в дальнейшем ее будут наблюдать космический телескоп «Джеймс Уэбб» и наземный телескоп ELT.

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