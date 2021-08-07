Шойгу перехватил у Путина эстафету ведущего мультипликатора России 8 Александр Коваленко

7.08.2021, 11:01

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Воронежу не поздоровится.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу перехватил у Владимира Путина эстафету ведущего мультипликатора страны! Или как объяснить его обещания в 2022 году запустить в серию то один вид вооружений, то другой, запуск которых, по логике вещей, просто нереален.

Например, сегодня я уже писал о том, что идея Сергея Шойгу заключить контракт на поставки в войска БПЛА С-70 «Охотник» уже в 2022 году, мягко говоря, фантастическая. В первую очередь потому, что российский БПЛА изобилует большим количеством дефектов, а так же испытывает серьезные проблемы на сверхзвуковой скорости и близко к ней. И все эти проблемы до сих пор не решены и вряд ли будут решены в ближайшее время, и тем более до 2022 года.

Но, очередного перла от министра анимации не стоило долго ждать и, он уже пообещал в 2022 году поставить в войска МБР «Сармат». В свое время я межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» уделил немало своих материалов и все они сводились к одному – ни один установленный российскими «ракетчиками» срок испытаний не был исполнен. Например, первые бросковые испытания, которые планировались на 2016 год, были проведены лишь в 2018-м. В целом же испытания возобновились в 2020 году.

В свою очередь, неуязвимый и «не имеющий аналогов в мире» комплекс «Авангард», которым в формате мультика в свое время пугал Запад президент России, должен был устанавливаться именно на “Сарматах”.

Тем не менее, комплекс «Авангард», из-за отсутствия «Сарматов», до 2027 года будет устанавливаться на старых советских МБР УР-100Н УТТХ, невыпускаемых с 1985 года. И это не опция, это факт, подтвержденный планом поставок “Авангардов” в войска с 2019 по 2027 года в количестве 12 единиц.

То есть, возникает вопрос, если план был составлен на несколько лет вперед, о каком таком производстве МБР «Сармат» может идти речь, ведь явно, ракета с испытаний не вылезет еще минимум до 2025-го, если не дольше.

С другой стороны, что мешает МО РФ заказать до конца неиспытанные ракеты и пускай себе лежат на складе. Главное же, что бюджет освоен. А если вдруг НАТО нападет, ну, тогда Воронежу я не позавидую!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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