Медики рассказали, что происходит с организмом, когда человек ест свинину 7.08.2021

Это один из самых потребляемых продуктов в мире.

«Употребление высококачественной нежирной свинины, которая была подготовлена и приготовлена должным образом, может принести несколько заметных преимуществ для здоровья», - говорит зарегистрированный диетолог Триста Бест, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, пишет Eat This, Not That!.

Но также свинина связана с раком и сердечными заболеваниями.

Специалисты рассказали, как свинное мясо влияет на здоровье.

Вы можете улучшить рост мышц

«Свинина может быть отличным источником белка для тех, кто хочет нарастить мышечную массу и улучшить мышечную производительность», - говорит Бест. «Это полноценный белок, что означает, что он содержит все аминокислоты, в том числе 9 незаменимых аминокислот. Тем не менее, важно повторить необходимость выбора высококачественной нежирной свинины как части режима наращивания мышечной массы».

Вы увеличите потребление микроэлементов

«Свинина может быть источником железа и цинка в диетах, которые в противном случае не содержат этих питательных веществ», - говорит Бест. «Минимально обработанная, нежирная и правильно приготовленная свинина может быть полезной при умеренном потреблении».

Это также достойный источник селена , который играет важную роль в функции щитовидной железы.

Мясо может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Бест отмечает, что самые популярные виды свинины часто содержат большое количество натрия из-за того, что они перерабатываются, например, колбаса, бекон, ветчина и свиная шкура. Хотя натрий является необходимой частью любого рациона, потому что он помогает сбалансировать уровень воды, в западных диетах он потребляется опасно высокими темпами.

Вы можете заразиться паразитарной инфекцией

Как подчеркнули специалисты, свинину нужно правильно готовить. Сырая и недоваренная свинина - серьезная проблема для здоровья .

«Как и в случае с любым животным белком, существует риск заболеваний пищевого происхождения из-за перекрестного загрязнения или неправильной температуры приготовления», - говорит Бест. «Свинина уникальна тем, что может содержать паразита, известного как ленточный червь, а также паразитических аскарид трихинеллы. Употребление в пищу сырой или недоваренной свинины может привести к серьезным, а иногда и опасным для жизни паразитарным инфекциям».

