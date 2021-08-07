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Под Барановичами пассажирский автобус перевернулся после столкновения с микроавтобусом

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  • 7.08.2021, 12:07
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Под Барановичами пассажирский автобус перевернулся после столкновения с микроавтобусом

11 человек пострадали.

Утром 7 августа пассажирский автобус столкнулся с микроавтобусом. 11 человек попали в больницы. Водителя микроавтобуса сразу задержали, его водительский стаж — менее года, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Авария произошла утром 7 августа под Барановичами.

21-летний водитель микроавтобуса IVECO при выезде со второстепенной дороги на главную не выполнил требования знака остановки и столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ под управлением 57-летнего мужчины.

В автобусе находилось 10 пассажиров. Все они госпитализированы, в больницу попал и водитель пассажирского автобуса. Погибших нет.

Водитель микроавтобуса не пострадал, его задержали. В СК заявили, что его водительский стаж — менее одного года.

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