Ведущие мировые СМИ сравнивают Лукашенко с Хусейном 12 7.08.2021, 15:51

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Кейс Кристины Тимановской продолжает работать.

Скандал вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской, вынужденной покинуть Олимпиаду после давления со стороны белорусских чиновников, побывал на первых полосах ведущих изданий мира. О кейсе легкоатлетки, которую за критику спортивных боссов пытались насильно вывезти на Родину, писали и рассуждали СМИ от Канады до Австралии.

Вот на что обратили внимание самые крупные ресурсы, пишет «Трибуна».

Washington Post: «Беларусская спортсменка раскрывает размах диктатуры Лукашенко»

Одно из старейших американских медиа не обошло стороной историю Тимановской. Журналисты Washington Post пересказывают скандальный кейс легкоатлетки, уделяя особое внимание аудиозаписи беседы Тимановской с чиновниками от белспорта Шумаком и Моисевичем. По мнению авторов статьи, слова Моисевича о том, что спортсменке следует смириться, красноречиво свидетельствуют о деспотизме [режима] Лукашенко. Washington Post напоминает о том, что Лукашенко уже долгое время испытывает особый интерес к спорту, а его старший сын возглавляет белорусский НОК.

Financial Times: «Беларусь Александра Лукашенко – настоящий преступный режим»

Британская Financial Times рассматривает историю Тимановской как один из элементов того «преступного режима в сердце Европы», который создан Лукашенко. Издание напоминает, что через несколько часов после того, как легкоатлетка оказалась в безопасности в стенах посольства Польши в Токио, в киевском парке обнаружили повешенным белорусского активиста Виталия Шишова – и, возможно, речь идет о политическом убийстве. Помимо этого, за год, произошедший с момента сфальсифицированных президентских выборов, до 35 тысяч белорусов были арестованы, нередко встречаются свидетельства пыток.

Кейс Кристины Тимановской, как пишут в Financial Times, легче было бы представить на токийской Олимпиаде 1964 года, чем на Играх в 2021 году. На той Олимпиаде не выступили атлеты из КНДР, Китая и Индонезии. Одной из причин бойкота называют то, что МОК не допустил до участия в турнире спортсменов, за год до этого выступивших на играх GANEFO, собравших в основном представителей социалистических государств.

В статье проводят и другие интересные исторические параллели. Financial Times напоминает, что президентом белорусского НОК является Виктор Лукашенко, сын и, как пишут журналисты, предполагаемый наследник белорусского диктатора. Аналогичная ситуация некогда сложилась в Ираке, где Удей, сын Саддама Хуссейна, возглавлял местный олимпийский комитет и футбольную ассоциацию.

New York Times: «Бегство белорусской спринтерши проливает свет на рычаги контроля диктатора»

Автор еще одного культового американского медиа, New York Times, рассказывает о том, почему спорт в Беларуси не может быть вне политики. Журналистка Валери Хопкинс подчеркивает, прежде всего, что, как и многое другое в Беларуси, белспорт – семейный бизнес, причем управляет им семья Лукашенко. Возможно, именно поэтому Лукашенко воспринял критику спортивных чиновников со стороны Тимановской на свой счет.

New York Times также видит параллели между работой Виктора Лукашенко во главе НОК и аналогичной должностью Удея Хуссейна. Издание называет руководителя НОК внешне похожим на «молодую версию своего отца», а также упоминает о его увлечении ездой на мотоцикле. Не забыли американцы и про парады мотоциклистов в Минске, которые Виктор Лукашенко нередко возглавляет.

Guardian: «Сага спринтерши показывает, что в Беларуси ни одна сфера не осталась вне политики»

По мнению обозревателя британской Guardian, кейс Тимановской демонстрирует, как подавление беларусским правительством любой критики вовлекло в политику даже тех, кто не хотел открыто высказываться против Лукашенко. Таким человеком британское медиа как раз и называет легкоатлетку, которая сама не ожидала того, что ее критика чиновников превратится в политический скандал.

Как считает автор Guardian, на данный момент сложно представить хоть что-то вне политики в Беларуси, где за последнее время даже неправительственные организации подверглись преследованиям за предполагаемые связи с Западом. Что касается угрозы спортсменам, она выросла настолько, что их защитой занимается целая организация – Беларусский фонд спортивной солидарности.

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